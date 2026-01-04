Nella diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata che si gioca in turno infrasettimanale, una delle partite in programma è la sfida tra Lecce e Roma, in campo al 'Via del Mare' di Lecce.
In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Lecce-Roma: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.
Come guardare Lecce-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Lecce-Roma: ora di inizio
Il match tra Lecce e Roma è in programma martedì 6 gennaio 2026 allo Stadio 'Via del Mare' di Lecce. Calcio d'inizio alle ore 18.00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie Lecce
Pareggio prestigioso per i salentini nell'ultima sfida andata in scena sul campo della Juventus: al vantaggio di Banda ha risposto McKennie, con Falcone che ha respinto un calcio di rigore di David.
Notizie Roma
Giallorossi alle prese con la settima sconfitta in diciotto gare di campionato: non è riuscito il colpo dell'ex a Gasperini, battuto a Bergamo dall'Atalanta grazie alla rete decisiva di Scalvini in avvio.
Probabili formazioni Lecce-Roma
LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.