Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoRoma
Michael Di Chiaro

Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecce e Roma si affrontano nell'ultima giornata del girone d'andata: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Nella diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata che si gioca in turno infrasettimanale, una delle partite in programma è la sfida tra Lecce e Roma, in campo al 'Via del Mare' di Lecce.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Lecce-Roma: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Lecce-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
CI saranno diversi modi per vedere Lecce-Roma per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e Xbox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Lecce-Roma sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Roma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Il match tra Lecce e Roma è in programma martedì 6 gennaio 2026 allo Stadio 'Via del Mare' di Lecce. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Roma

LecceHome team crest

4-1-4-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestROM
30
W. Falcone
5
J. Siebert
13
M. Perez
25
A. Gallo
44
Gabriel
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
93
Y. Maleh
77
M. Kaba
23
R. Sottil
9
N. Stulic
99
M. Svilar
24
J. Ziolkowski
23
G. Mancini
22
M. Hermoso
43
Wesley
17
M. Kone
21
P. Dybala
19
M. Celik
18
M. Soule
4
B. Cristante
11
E. Ferguson

3-4-2-1

ROMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie Lecce

Pareggio prestigioso per i salentini nell'ultima sfida andata in scena sul campo della Juventus: al vantaggio di Banda ha risposto McKennie, con Falcone che ha respinto un calcio di rigore di David.

Notizie Roma

Giallorossi alle prese con la settima sconfitta in diciotto gare di campionato: non è riuscito il colpo dell'ex a Gasperini, battuto a Bergamo dall'Atalanta grazie alla rete decisiva di Scalvini in avvio.

Probabili formazioni Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

ROM

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

3

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

0