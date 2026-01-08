Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoParma Calcio 1913
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Lecce-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lecce-Parma è la prima partita della domenica del 20° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Serie A scollina ufficialmente nel girone di ritorno: è il momento della ventesima giornata.

Ad aprire la domenica è la sfida tra Lecce e Parma, scontro diretto per la salvezza: diciotto punti per i ducali, appena uno in più dei salentini che all'andata passarono al 'Tardini' grazie alla rete di Sottil.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio di Lecce-Parma: formazioni, canale tv e info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Lecce-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Per seguire Lecce-Parma bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su altri dispositivi: console di gioco (Xbox e PlayStation), TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky (attivabile col servizio Zona DAZN).

Streaming di Lecce-Parma disponibile collegandosi al sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili oppure utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lecce-Parma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Parma si gioca domenica 11 gennaio 2026 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce: calcio d'avvio alle ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Parma Calcio 1913

LecceHome team crest

4-1-2-3

Formazione

4-3-3

Home team crestPAR
30
W. Falcone
44
Gabriel
4
K. Gaspar
25
A. Gallo
17
D. Veiga
77
M. Kaba
20
Y. Ramadani
93
Y. Maleh
22
F. Camarda
19
L. Banda
23
R. Sottil
40
E. Corvi
27
S. Britschgi
15
E. Del Prato
39
A. Circati
14
E. Valeri
22
O. Soerensen
16
M. Keita
10
A. Bernabe
21
G. Oristanio
9
M. Pellegrino
17
J. Ondrejka

4-3-3

PARAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Lecce

Tre gare consecutive senza vincere per il Lecce, sconfitto in casa da Como e Roma ma capace di conquistare un punto prezioso sul campo della Juventus. L'ultima vittoria è quella del 12 dicembre scorso in un altro confronto importante per la lotta salvezza: decisiva la prima rete italiana di Stulic per superare il Pisa.

Notizie sul Parma

Dopo i quattro punti racimolati tra Fiorentina e Sassuolo, i ragazzi di Cuesta non sono riusciti a fermare la lanciatissima Inter di Chivu nell'ultimo turno: Dimarco e Thuram hanno messo la firma sul successo dei nerazzurri.

Probabili formazioni Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Stulic, Banda. All. Eusebio Di Francesco

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

PAR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

8

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità
0