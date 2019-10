Dove vedere Lecce-Juventus in tv e streaming

Il Lecce ospita la capolista Juventus nell'anticipo della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani, reduce da un pesante punto in trasferta contro il , ospita in casa la capolista di Maurizio Sarri nell'anticipo 9ª giornata del campionato di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I salentini occupano il 16° posto in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, mentre la Vecchia Signora è ancora imbattuta e guida la graduatoria con 22 punti e un cammino con 7 vittorie e un pareggio.

Nei 15 precedenti in casa dei pugliesi in Serie A, Madama conduce nelle statistiche con 9 vittorie, 3 pareggi e 3 affermazioni del Lecce. I Campioni d' hanno collezionato 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 giornate, fra cui quella preziosa sull' nel Derby d'Italia, i salentini hanno invece collezionato una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare

Marco Mancosu, con 4 goal, è il giocatore più prolifico dei giallorossi, stesso bottino del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore dei bianconeri.

QUANDO SI GIOCA LECCE-JUVENTUS

Lecce-Juventus si giocherà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Via del Mare di Lecce con fischio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE LECCE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida Lecce-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno vedere la gara anche in diretta mediante Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-JUVENTUS

Liverani dovrebbe confermare il 4-3-2-1 visto all'opera a San Siro contro il Milan. In difesa, davanti al portiere Gabriel, Meccariello è favorito a destra su Rispoli e Benzar, mentre a sinistra ci sarà Calderoni e al centro sarà confermata la coppia centrale composta da Lucioni e Rossettini. A centrocampo, fuori Imbula per infortunio, è ballottaggio in regia fra il greco Tachtsidis (favorito) e Petriccione, con Majer e Tabanelli mezzali. Dubbio sulla trequarti, con Farias che scalpita per rilevare Falco ed agire accanto a Mancosu, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Babacar come terminale offensivo dei salentini.

Sarri opererà parecchie variazioni rispetto alla squadra che ha battuto in la Mosca. Sulla trequarti Bernardeschi potrebbe rilevare dal 1' Bentancur, spostato nel ruolo di mezzala mentre nel tandem d'attacco accanto a Cristiano Ronaldo potrebbe esserci spazio per Higuain, nonostante le ottime condizioni di forma di Dybala. In difesa sono recuperati Danilo e De Sciglio, ma a destra toccherà ancora a Cuadrado. A centrocampo Rabiot va verso una maglia da titolare.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.