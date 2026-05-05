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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Michael Di Chiaro

Dove vedere Lecce-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Lecce vs Juventus
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Juventus

La sfida tra Lecce e Juventus è valevole per la 36ª e terzultima giornata di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

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La Juventus fa visita al Lecce in occasione della terzultima giornata del campionato di Serie A

Il Lecce ha vinto sul campo del Pisa nell'ultimo turno di campionato compiendo un passo importante in chiave salvezza: i salentini, infatti, sono ora a +4 sulla Cremonese terzultima, a sua volta sconfitta dalla Lazio.

Dopo il clamoroso pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso, i bianconeri hanno mantenuto il quarto posto ma con un solo punto di vantaggio sulla Roma. In altre parole, margine d'errore ridotto a zero.

Come guardare Lecce-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Lecce-Juventus sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Lecce-Juventus: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Juventus si gioca sabato 9 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Juventus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Lecce-Juventus

LECCE (3-5-2): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Forma

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
6/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

LEC

Ultime 5 partite

JUV

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

3

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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