Dove vedere Lecce-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Juventus fa visita al Lecce in occasione della terzultima giornata del campionato di Serie A.
Il Lecce ha vinto sul campo del Pisa nell'ultimo turno di campionato compiendo un passo importante in chiave salvezza: i salentini, infatti, sono ora a +4 sulla Cremonese terzultima, a sua volta sconfitta dalla Lazio.
Dopo il clamoroso pareggio casalingo contro il Verona già retrocesso, i bianconeri hanno mantenuto il quarto posto ma con un solo punto di vantaggio sulla Roma. In altre parole, margine d'errore ridotto a zero.
Come guardare Lecce-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Lecce-Juventus: ora di inizio
Lecce-Juventus si gioca sabato 9 maggio 2026, alle 20:45, allo stadio Via del Mare di Lecce.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Lecce-Juventus
LECCE (3-5-2): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda. All. Di Francesco.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.