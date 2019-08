Dove vedere LDU Quito-Boca Juniors in tv e streaming

Daniele De Rossi esordisce in Libertadores con il Boca Juniors nei quarti di finale contro la LDU Quito: dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo l'esordio con goal in , Daniele De Rossi si prepara a giocare la sua prima partita in carriera in Copa Libertadores. L'ex capitano della e il Boca Juniors affrontano la LDU Quito nei quarti di finale della massima competizione sudamericana.

Gli 'Xeneizes' ripartono con l'ambizione di cancellare la sconfitta in finale lo scorso anno nel Superclasico contro il River Plate ai supplementari. Nello scorso turno hanno eliminato l'Atletico Paranaense, ora puntano alla semifinale e all'eventuale vendetta contro gli arci-rivali cittadini, che sono nello stesso lato del tabellone e affrontano il Cerro Porteno.

Quella di Quito, sede della gara d'andata, sarà una notte speciale soprattutto per De Rossi: nella sua prima partita in assoluto con il Boca ha segnato il suo primo goal. Ora può ripetersi in Libertadores, sul palcoscenico più importante del Sud America.

QUANDO SI GIOCA LDU QUITO-BOCA JUNIORS

LDU Quito-Boca Juniors, quarto di finale d'andata della Copa Libertadores 2019, si disputerà giovedì 22 agosto 2019 alle ore 0.15 italiane. Il match si giocherà all'Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito.

DOVE VEDERE LDU QUITO-BOCA JUNIORS IN TV E STREAMING

La sfida LDU Quito-Boca Juniors sarà infatti trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha i diritti per la trasmissione della Copa Libertadores in . Per vedere la sfida in televisione sarà necessaria una smart , oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Altra opzione per vedere DAZN è quella di utilizzare un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.. Il match sarà quindi visibile anche in , attraverso vari dispositivi: il pc, il tablet, lo smartphone. Basterà scaricare l'app di DAZN oppure collegarsi al sito. La partita rimarrà anche disponibile in replica on demand dal triplice fischio finale in poi.

PROBABILI FORMAZIONI LDU QUITO-BOCA JUNIORS

LDU QUITO (4-2-3-1): Gabbarini; , Caicedo, Rodriguez, Cruz; Orejuela, Vega; Ayovi, Quintero, A. Julio; Aguirre.

BOCA JUNIORS (4-4-2): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas; Salvio, Marcone, De Rossi, Villa; Tevez, Abila.