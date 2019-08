Dove vedere Lazio-Roma in tv e streaming

La seconda giornata di Serie A propone l'affascinante derby tra Lazio e Roma: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Cominciata lo scorso weekend con la prima giornata, la inizia a fare immediatamente sul serio: il secondo turno prevede non solo il big match tra e , ma anche il derby - , sentitissima sfida che vede sfidarsi le due formazioni della capitale.

Lazio e Roma hanno iniziato il campionato in maniera diversissima: se i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno espugnato con un netto 3-0 il campo della , i giallorossi di Paulo Fonseca sono stati fermati sul 3-3 all'Olimpico dal , palesando quei problemi difensivi che già nella scorsa stagione erano stati la croce di Di Francesco prima e di Ranieri poi.

Il derby tra Lazio e Roma, in ogni caso, è solito annullare qualsiasi tipo di pronostico. Una conferma arriva dalle due sfide andate in scena nella scorsa stagione: all'andata si sono imposti i giallorossi per 3-1, mentre al ritorno i biancocelesti hanno avuto la meglio con un nettissimo 3-0.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ROMA

Il derby tra Lazio e Roma si giocherà nel tardo pomeriggio di domenica 1 settembre, con calcio d'inizio in programma alle ore 18. ll palcoscenico del match sarà ovviamente lo stadio Olimpico di Roma.

Si tratta dell'unica gara della seconda giornata di Serie A programmata per le 18 di domenica: gran parte delle altre partite si giocherà infatti o il sabato oppure alle 20.45, come accaduto per il primo turno.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E STREAMING

Lazio-Roma, derby valevole per la seconda giornata della Serie A 2019/20, sarà visibile su Sky: l'emittente satellitare trasmetterà la stracittadina capitolina tramite i canali Sky Sport Serie A e il numero 251.

La gara sarà visibile anche in , visto che Sky mette a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: sarà possibile scaricarlo e assistere al match tramite dispositivi come pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

La formazione scelta da Inzaghi per la Lazio non dovrebbe discostarsi di molto da quella che ha espugnato il campo della Sampdoria: dunque Immobile punta più avanzata, con Correa alle proprie spalle e la tecnica di Luis Alberto e Milinkovic-Savic in mezzo al campo. Lucas Leiva dovrebbe prendere il posto di Parolo nel ruolo di regista davanti alla difesa.

Nella Roma dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Genoa. In difesa possibile chance per Mancini al posto di Juan Jesus, mentre Zappacosta potrebbe essere schierato dall'inizio al posto di Florenzi, pronto ad avanzare la propria posizione. Kluivert è invece diretto verso la panchina. Intoccabili Zaniolo e Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.