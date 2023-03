Roma si ferma per 90 minuti. La Capitale trattiene il fiato e punta i riflettori sullo stadio Olimpico: c'è il derby. Lazio e Roma, una di fronte all'altra, nella ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

La Lazio è reduce dal pari a reti inviolate in casa del Bologna, il quarto risultato utile consecutivo per i biancocelesti dopo le tre vittorie di fila. Gli uomini di Sarri occupano al momento la terza piazza, ad un solo punto di ritardo dall’Inter seconda.

Dall’altra parte, la Roma ha subito due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato e vuole rialzarsi dopo la débacle casalinga contro il Sassuolo. I giallorossi sperano nel sorpasso sulla Lazio proprio nel derby, alla luce delle sole due lunghezze che dividono le due squadre in classifica.

Maurizio Sarri e José Mourinho, che non sarà in panchina per la squalifica di due giornate rimediata dopo il rosso in Cremonese-Roma, si sfidano per la quarta volta nella loro carriera. Il bilancio sorride al tecnico biancoceleste, in vantaggio per 2-1 visto grazie al derby d’andato vinto con la rete siglata da Felipe Anderson.

In Serie A Lazio e Roma si sono affrontate già 179 volte. Il bilancio è in favore dei giallorossi con 68 successi, al fronte di 62 pareggi e 49 vittorie dei biancocelesti.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ROMA

Lazio-Roma si disputerà domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E STREAMING

Lazio-Roma verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come, Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

L'app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone, mentre da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del derby della Capitale tra Lazio e Roma verrà affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Le emozioni del derby Lazio-Roma in diretta anche su GOAL grazie alla live testuale del match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Matias Vecino, out per squalifica, mentre potrebbe recuperare in extremis Ciro Immobile, che vuole la convocazione. In mezzo al campo torna Cataldi, mentre davanti confermato il tridente con Felipe Anderson riferimento centrale e Zaccagni e Pedro ai lati. In difesa solito dubbio Hysaj-Lazzari con l'eventuale spostamento di Marusic a destra in caso di impiego dell'albanese.

Dall’altra parte oltre a Mourinho, che sconta il secondo e ultimo turno di squalifica, non ci sarà Kumbulla, fermato per due turni dal giudice sportivo dopo il rosso contro il Sassuolo. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Belotti, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici. Nei giallorossi l’unico dubbio riguarda Wijnaldum-El Shaarawy, con l’ex PSG favorito.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Wijnaldum; Abraham.