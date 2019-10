Dove vedere Lazio-Rennes in tv e streaming

La Lazio ospita il Rennes per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League: le informazioni su dove vedere la sfida in tv e streaming.

Rialzata la testa in campionato col poker rifilato al , la si rituffa nell'atmosfera dell' affrontando il nella seconda giornata della fase a gironi.

I biancocelesti, contro i francesi, hanno l'obbligo di centrare i 3 punti per non vedere compromessa la marcia verso i sedicesimi di finale dopo appena due turni: nel Gruppo E, infatti, il ko di Cluj al debutto relega la Lazio in ultima posizione a 0 punti.

Di contro, il Rennes ha 'battezzato' la propria stagione europea impattando tra le mura amiche per 1-1 contro il : a guidare il girone c'è dunque il Cluj a 3, seguito da transalpini e scozzesi ad 1 e appunto dalla Lazio ancora ferma al palo.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-RENNES

Lazio-Rennes si gioca giovedì 3 ottobre 2019 allo stadio Olimpico di : calcio d'inizio fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE LAZIO-RENNES IN TV E STREAMING

Il match tra Lazio e Rennes, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8.

Lazio-Rennes sarà disponibile anche in tramite Sky Go, il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà scaricare l'apposita app dal sito di Sky e potersi godere la gara su PC, smartphone o tablet. Inoltre, la partita andrà in onda anche su Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-RENNES

Lazio col dubbio Correa: 'El Tucu' non è al meglio e potrebbe essere rilevato da Caicedo, pronto ad affiancare Immobile in attacco. Luiz Felipe in pole per una maglia in difesa, in mediana occhio al possibile inserimento di Parolo.

Nel Rennes l'ex e Mbaye Niang guida il reparto offensivo in tandem con Raphinha, a Grenier le chiavi del centrocampo, in difesa a sinistra agirà Morel.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

RENNES (4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnon, Da Silva, Morel; Bourigeuad, Grenier, Martin, Tait; Raphinha, Niang. All. Stephan.