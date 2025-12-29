Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoNapoli
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio-Napoli lunch match della diciottesima giornata di Serie A: tutte le info, dalle formazioni a diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Supercoppa e blitz di Cremona hanno riportato il morale del Napoli alle stelle, ma adesso urge dare definitiva continuità al filotto intrapreso.

Gli azzurri nella diciottesima giornata di Serie A fanno visita alla Lazio, prima avversaria del 2026 sulla strada che la squadra di Antonio Conte sta percorrendo nel tentativo di mettere le mani sul secondo Scudetto consecutivo (sarebbe il terzo in 4 anni).

Zaccagni e soci, dal canto loro, devono accantonare la beffa subìta sabato scorso a Udine, col goal di Davis allo scadere che ha impedito ai ragazzi dell'ex Maurizio Sarri di tornare dal Friuli con un successo.

Tutte le info su Lazio-Napoli le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming del lunch match.

Come guardare Lazio-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Lazio-Napoli sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Gli abbonati a DAZN e Sky, invece, potranno vedere Lazio-Napoli in diretta tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Napoli: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Napoli si gioca domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12:30, allo stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Napoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Lazio

Sarri ritrova Basic, che ha scontato la squalifica, mentre deve rinunciare ancora ai lungodegenti Gigot e Rovella.

Notizie sul Napoli

Per Conte da valutare le condizioni di Spinazzola - uscito affaticato allo Zini - e i rientri di Beukema e Olivera nonché la convocazione o meno di Lukaku: ai box i soliti noti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
4/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Per la Lazio una sola vittoria nelle ultime 5 giornate di campionato e 3 pareggi nelle ultime 4, Napoli che invece ha battuto Milan e Bologna a Riad e Cremonese in A dopo essere inciampata sia a Lisbona - in Champions - contro il Benfica che ad Udine.

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

NAP

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

I precedenti tra Lazio e Napoli, in tutte le competizioni, sono 168: 53 vittorie biancocelesti, 52 pareggi e 63 successi azzurri.

Classifica

La Lazio, alla vigilia della diciottesima giornata, occupa l'ottavo posto in classifica a 24 punti; Napoli invece terzo, alle spalle di Inter e Milan, a 34 e con una partita in meno rispetto ai biancocelesti.

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0