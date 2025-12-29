Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Supercoppa e blitz di Cremona hanno riportato il morale del Napoli alle stelle, ma adesso urge dare definitiva continuità al filotto intrapreso.

Gli azzurri nella diciottesima giornata di Serie A fanno visita alla Lazio, prima avversaria del 2026 sulla strada che la squadra di Antonio Conte sta percorrendo nel tentativo di mettere le mani sul secondo Scudetto consecutivo (sarebbe il terzo in 4 anni).

Zaccagni e soci, dal canto loro, devono accantonare la beffa subìta sabato scorso a Udine, col goal di Davis allo scadere che ha impedito ai ragazzi dell'ex Maurizio Sarri di tornare dal Friuli con un successo.

Tutte le info su Lazio-Napoli le trovate in questa pagina: dalle formazioni, a canale tv e copertura streaming del lunch match.

Come guardare Lazio-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lazio-Napoli sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Gli abbonati a DAZN e Sky, invece, potranno vedere Lazio-Napoli in diretta tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Napoli si gioca domenica 4 gennaio 2026, alle ore 12:30, allo stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Notizie sulla Lazio

Sarri ritrova Basic, che ha scontato la squalifica, mentre deve rinunciare ancora ai lungodegenti Gigot e Rovella.

Notizie sul Napoli

Per Conte da valutare le condizioni di Spinazzola - uscito affaticato allo Zini - e i rientri di Beukema e Olivera nonché la convocazione o meno di Lukaku: ai box i soliti noti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

Forma

Per la Lazio una sola vittoria nelle ultime 5 giornate di campionato e 3 pareggi nelle ultime 4, Napoli che invece ha battuto Milan e Bologna a Riad e Cremonese in A dopo essere inciampata sia a Lisbona - in Champions - contro il Benfica che ad Udine.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Lazio e Napoli, in tutte le competizioni, sono 168: 53 vittorie biancocelesti, 52 pareggi e 63 successi azzurri.

Classifica

La Lazio, alla vigilia della diciottesima giornata, occupa l'ottavo posto in classifica a 24 punti; Napoli invece terzo, alle spalle di Inter e Milan, a 34 e con una partita in meno rispetto ai biancocelesti.