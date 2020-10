Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming

Lazio-Inter si affrontano nel big match della domenica pomeriggio: tutte le informazioni sulla sfida dell'Olimpico e dove vederla in tv e streaming.

contro . Fascino e punti già pesanti in palio. Il big match della domenica pomeriggio si gioca all'Olimpico, dove la formazione di Simone Inzaghi sfida quella di Antonio Conte in una gara valida per la terza giornata di .

Aquila a caccia di riscatto dopo il pesante ko incassato in casa contro l' : la squadra di Inzaghi dovrà rispondere in un altro delicatissimo test contro una delle formazioni più forti del nostro campionato.

Avvio di stagione perfetto invece per l'Inter di Conte, che dopo la rocambolesca vittoria iniziale sulla ha travolto il mostrando un gioco già collaudato e nuove pedine già ben inserite in organico.

Un messaggio forte e chiaro alle pretendenti per lo Scudetto da parte dei nerazzurri: occhi puntati ovviamente su Lukaku, già in testa alla classifica marcatori con tre goal insieme a Gomez e alla sorpresa Galabinov.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-INTER

La gara tra Lazio e Inter, nonostante sia una sfida di altissima classifica, si giocherà di domenica pomeriggio: il match dell'Olimpico è infatti in programma alle ore 15 di domenica 4 ottobre, in contemporanea con Benevento- e - .

DOVE VEDERE LAZIO-INTER IN TV E STREAMING

Lazio-Inter, supersfida della terza giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che ha acquisito 3 partite su 10 di ogni giornata di campionato. Gli abbonati potranno assistere alla partita su una smart , scaricando l'app di DAZN o collegando il televisore a un supporto Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora utilizzando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida tra Lazio e Inter sarà visibile, sempre in diretta, anche su Sky, al canale 209 del satellite, per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN.

Lazio-Inter, infine, sarà disponibile sempre su DAZN anche in : basterà accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'applicazione del servizio, disponibile per pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-INTER

Dopo il ko contro l'Atalanta Inzaghi ripropone la formazione titolare con Caicedo accanto a Immobile, visto il problema alla schiena di Correa, e il centrocampo scolpito. Sugli esterni confermati Lazzari e Marusic, in difesa Patric completa il terzetto con Acerbi e Bastos, inserito al posto dell'infortunato Radu.

Conte rilancia Sensi a centrocampo al posto dell'acciaccato Vidal alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku. Gagliardini si gioca una maglia con Brozovic per affiancare Barella, mentre Perisic se la gioca con Young per un posto a sinistra. La corsia di destra è ormai appannaggio di Hakimi dopo l'ultima grande prestazione.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez