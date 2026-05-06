Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio e Inter si affrontano in campionato in una sfida che ha un sapore particolare, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia.
Dal punto di vista della classifica, il match pesa relativamente poco: i biancocelesti sono ormai lontani dalla corsa europea attraverso il campionato, mentre l’Inter ha già conquistato matematicamente lo Scudetto.
Ma proprio per questo motivo la partita può trasformarsi in un’importante prova generale in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale: Lazio e Inter iniziano già a studiarsi in vista della finale.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Lazio-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Lazio e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Lazio-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Lazio-Inter: ora di inizio
La gara fra Lazio e Inter, valida per la 36esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio ore 18:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Lazio-Inter
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Prostgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu