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Serie A
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Stadio Olimpico, Roma
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Guarda su DAZN
Alessandro De Felice

Dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

Come guardare la partita di Serie A tra Lazio e Inter, valida per il 36° turno: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Lazio e Inter si affrontano in campionato in una sfida che ha un sapore particolare, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia.

Dal punto di vista della classifica, il match pesa relativamente poco: i biancocelesti sono ormai lontani dalla corsa europea attraverso il campionato, mentre l’Inter ha già conquistato matematicamente lo Scudetto. 

Ma proprio per questo motivo la partita può trasformarsi in un’importante prova generale in vista dell’ultimo grande appuntamento stagionale: Lazio e Inter iniziano già a studiarsi in vista della finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lazio-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT

La partita tra Lazio e Inter verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Lazio-Inter in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lazio-Inter: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Roma

La gara fra Lazio e Inter, valida per la 36esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Inter

LazioHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
40
E. Motta
25
O. Provstgaard
17
N. Tavares
77
A. Marusic
13
A. Romagnoli
26
T. Basic
4
Patric
24
K. Taylor
27
D. Maldini
10
M. Zaccagni
18
G. Isaksen
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
31
Y. Bisseck
8
P. Sucic
32
F. Dimarco
7
P. Zielinski
23
N. Barella
2
D. Dumfries
22
H. Mkhitaryan
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Prostgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

Forma

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

LAZ

Ultime 5 partite

INT

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

3

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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