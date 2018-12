Dove vedere Lazio-Eintracht in tv e streaming

Lazio ed Eintracht si affrontano in una sfida dell’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League: dove vederla in tv e streaming.

Ultima partita della fase a gironi per la Lazio in Europa League. La compagine biancoceleste, già certa della qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo, sfida l’Eintracht Francoforte dominatore del Gruppo H in una partita che di fatto mette in palio punti che comunque vada non cambieranno le cose in classifica.

Grazie ai 15 punti messi in cascina nelle prime cinque uscite, i tedeschi sono infatti irraggiungibili in vetta per i capitolini che, in virtù di tre vittorie e due sconfitte totalizzate nel corso del loro cammino, sono distanziati di sei lunghezze..

LAZIO-EINTRACHT DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Eintracht Francoforte sarà trasmessa sia dall’emittente satellitare Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, che da TV8 in chiaro. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go e TV8.

LAZIO-EINTRACHT DATA E ORA

La sfida che vedrà protagoniste Lazio ed Eintracht si disputerà giovedì 13 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio verrà dato alle 18.55 dall’arbitro turco Meler.