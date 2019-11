Dove vedere Lazio-Cluj in tv e streaming

La Lazio, nel quinto turno della fase a gironi di Europa League, ospita il Cluj: tutto sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

La non può più sbagliare in : l'unica possibilità di qualificarsi alle fasi ad eliminazione diretta dei biancocelesti è quella di vincere entrambe le ultime partite e sperare che il Cluj faccia zero punti.

La situazione dei biancocelesti in EL è disperata e con i soli 3 punti raccimolati in quattro partite il rischio di essere eliminati è altissimo. Il Gruppo E vede il al primo posto con 10 punti tallonato dal Cluj con 9 punti, la Lazio invece staziona al terzo posto a 6 punti di distanza dai rumeni.

Il match di andata è finito con i rumeni che si sono imposti in casa per 2-1 contro la squadra di Simone Inzaghi , ma il ritorno all'Olimpico l'ambiente sarà molto più ostile per il Cluj: la Lazio, difatti, nella sua storia non ha mai perso in casa contro una squadra rumena.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-CLUJ

Lazio-Cluj si gioca giovedì 28 novembre 2019. Sede del match sarà lo stadio 'Olimpico' di . Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00. Match valido per la quinta giornata del Gruppo E di Europa League.

DOVE VEDERE LAZIO-CLUJ IN TV E STREAMING

Il match tra Lazio e Cluj sarà trasmesso in diretta da Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite), ed inoltre il match sarà trasmesso in chiaro su TV8.

La gara si potrà vedere anche in su Sky Go, il servizio di streaming online dedicato a tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'app ufficiale dal sito su PC, smartphone o tablet e si potrà seguire la partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CLUJ

Simone Inzaghi si gioca il tutto per tutto in Europa League con il migliore attacco possibile per i biancocelesti: la coppia Immobile-Correa che sta ottenendo risultati straordinari nel campionato italiano. In difesa potrebbe riposare Luiz Felipe, per far posto a Vavro al fianco di Acerbi e Radu. Il centrocampo della Lazio dovrebbe essere lo stesso che ha sconfitto il .

I rumeni si affideranno invece ad un prudente 5-3-2 con Petelu e Camora che agiranno ai lati di Burca, Boli e Mike. A centrocampo ci saranno Djokovic, Bordeianu e Paun mentre l'attacco del Cluj è affidato ancora una volta a Deac e Traoré. L'ivoriano ex e rappresenta la minaccia numero uno per i biancocelesti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Petelu, Burca, Boli, Mike, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré.