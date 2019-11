Dove vedere Lazio-Celtic in tv e streaming

La Lazio ospita il Celtic nella quarta giornata di Europa League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Obbligo vittoria per la che, dopo la sconfitta subita a Glasgow due settimane fa, deve assolutamente fare punti contro il nella quarta giornata della fase a gironi di .

I biancocelesti infatti attualmente sono terzi nel Gruppo E con soli tre punti in tre partite dietro proprio al Celtic, che guida la classifica con 7 punti ed è ancora imbattuto, e al Cluj.

Una sconfitta di fatto rischierebbe di compromettere definitivamente il cammino della Lazio nella competizione.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria a 'San Siro' contro il , mentre il Celitc ha vinto 5-2 sul campo dell' in Coppa di Lega.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-CELTIC

La sfida tra Lazio e Celtic si gioca giovedì 7 novembre 2019 allo stadio 'Olimpico' di . Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.55. L'arbitro della gara è il tedesco Stieler.

DOVE VEDERE LAZIO-CELTIC IN TV E STREAMING

Lazio-Celtic verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre). Gli abbonati a Sky possono vedere la gara anche in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go.

Inoltre la gara Lazio-Celtic sarà disponibile sempre in diretta streaming pure su Now Tv per gli abbonati al servizio streaming di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CELTIC

Tanti i dubbi di formazione per Simone Inzaghi: in difesa Patric, Luiz Felipe, Vavro e Bastos si giocano due posti. Lazzari sarà confermato a destra vista l'indisponibilità di Marusic, mentre dall'altra parte Lulic è affaticato e potrebbe lasciare il posto a Jony. Emergenza in attacco dove mancheranno sia Correa che Caicedo. Luis Alberto dovrebbe agire come trequartista alle spalle di Immobile, anche lui non al meglio.

Il Celtic dovrebbe scendere il campo col 4-2-3-1 in cui Edouard sarà l'unica punta. Alle sue spalle agiranno Forrest, Rogic ed Elyounoussi.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Berisha, Jony; Luis Alberto; Immobile.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard.