Dove vedere Juventus-Torino in diretta tv e streaming?

Derby della Mole nell'undicesima giornata di Serie A, col sempre sentito incrocio tra Juventus e Torino.

I bianconeri, che nelle due uscite con Luciano Spalletti al timone hanno vinto a Cremona e pareggiato in Champions contro lo Sporting, cercheranno di proseguire la risalita in campionato e scacciare definitivamente dubbi e fantasmi.

I granata, invece, dopo lo scetticismo iniziale legato all'avvio in salita sono imbattuti da 5 turni ma devono ingranare in termini di successi per potersi inserire nelle zone medio-alte della classifica.

Di seguito tutte le info su Juventus-Torino, incluse quelle relative a dove e come vedere il derby in tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Torino in diretta: canale tv e streaming

Il derby Juventus-Torino sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console Amazon Firestick e Google Chromecast. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà godersi il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Per vedere la partita in streaming, invece, occorrerà collegarsi al sito di DAZN o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Torino:

Telecronista e seconda voce: Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Torino: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Chi trasmette Juventus-Torino in diretta TV e in streaming?

Juventus-Torino: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Juventus e Torino

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La Juve ha allontanato gli spettri della crisi battendo l'Udinese e la Cremonese in Serie A, riscattando il ko con la Lazio costato l'esonero a Tudor. Il Toro, invece, è reduce da due pareggi consecutivi contro Bologna e Pisa ma - come anticipato - non perde dal 29 settembre (2-1 a Parma).

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica