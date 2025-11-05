Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoTorino
Claudio D'Amato

Dove vedere Juventus-Torino in diretta tv e streaming?

Tutto sul derby della Mole tra Juventus e Torino, valido per l'undicesima giornata di Serie A: le info su dove e come vedere la partita in tv e streaming.

Derby della Mole nell'undicesima giornata di Serie A, col sempre sentito incrocio tra Juventus e Torino.

I bianconeri, che nelle due uscite con Luciano Spalletti al timone hanno vinto a Cremona e pareggiato in Champions contro lo Sporting, cercheranno di proseguire la risalita in campionato e scacciare definitivamente dubbi e fantasmi.

I granata, invece, dopo lo scetticismo iniziale legato all'avvio in salita sono imbattuti da 5 turni ma devono ingranare in termini di successi per potersi inserire nelle zone medio-alte della classifica.

Di seguito tutte le info su Juventus-Torino, incluse quelle relative a dove e come vedere il derby in tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Torino in diretta: canale tv e streaming

Il derby Juventus-Torino sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console Amazon Firestick e Google Chromecast. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà godersi il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Per vedere la partita in streaming, invece, occorrerà collegarsi al sito di DAZN o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Torino:

  • Telecronista e seconda voce: Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Torino: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

Chi trasmette Juventus-Torino in diretta TV e in streaming?

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Juventus-Torino: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Juventus - Torino

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestTOR
16
M. Di Gregorio
24
D. Rugani
15
P. Kalulu
8
T. Koopmeiners
7
C. Conceicao
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
5
C
M. Locatelli
9
D. Vlahovic
1
A. Paleari
23
S. Coco
44
A. Ismajli
13
G. Maripan
22
C. Casadei
20
V. Lazaro
8
I. Ilic
10
C
N. Vlasic
16
M. Pedersen
26
C. Ngonge
18
G. Simeone

3-5-2

TORAway team crest

JUV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

TOR
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Colucci

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Juventus e Torino

La Juve ha allontanato gli spettri della crisi battendo l'Udinese e la Cremonese in Serie A, riscattando il ko con la Lazio costato l'esonero a Tudor. Il Toro, invece, è reduce da due pareggi consecutivi contro Bologna e Pisa ma - come anticipato - non perde dal 29 settembre (2-1 a Parma).

Ultimi risultati

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

JUV

Ultime 5 partite

TOR

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

9

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

