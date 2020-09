Dove vedere Juventus-Sampdoria in tv e streaming

La Juventus di Pirlo debutta in Serie A contro la Sampdoria: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

I campioni d' della , guidati dal nuovo tecnico Andrea Pirlo, fresco di diploma conseguito a Coverciano, avviano la loro nuova stagione ospitando in casa la di Claudio Ranieri nella 1ª giornata di .

Le due squadre hanno giocato 62 volte in Serie A in casa della Vecchia Signora, con un bilancio di 38 successi bianconeri, 19 pareggi e 5 sconfitte. La Juventus, in particolare, ha vinto tutte e 5 gli ultimi confronti casalinghi con i blucerchiati, realizzando almeno 2 goal.

L'ultimo colpo esterno della Sampdoria in casa della Vecchia Signora è datato 6 gennaio 2013: in quell'occasione la squadra di Delio Rossi rimontò lo svantaggio iniziale siglato da Giovinco con una doppietta di Mauro Icardi.

Altre squadre

I piemontesi hanno ottenuto il successo nelle ultime 4 partite d'esordio stagionale in Serie A, la serie più lunga fra le 20 squadre attualmente nel massimo campionato.

Il fuoriclasse portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, è finora rimasto a secco nei precedenti esordi stagionali nel campionato italiano. Il bomber dei blucerchiati, Fabio Quagliarella, invece, è il grande ex del confronto, avendo militato in bianconero dal 2010 al 2014, realizzando 23 goal in 84 presenze di campionato.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus-Sampdoria si giocherà la sera di domenica 20 settembre 2020 alle ore 20.45 nella cornice dell'Allianz Stadium di e a porte chiuse.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La partita Juventus-Sampdoria, valida per la 1ª giornta del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara sarà visibile anche in diretta per gli abbonati alla tv satellitare mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del massimo campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SAMPDORIA

Pirlo potrebbe affidarsi al 3-5-2, con tandem offensivo composto da due attaccanti molto mobili come Kulusevski e Cristiano Ronaldo, vista l'indisponibilità di Dybala. A centrocampo spazio a Cuadrado e Alex Sandro sulle due fasce, con Bentancur in cabina di regia e Arthur e Ramsey (favorito su Rabiot) ad agire da mezzali. Fra i pali agirà Szczesny, in difesa Danilo e Chiellini dovrebbero comporre la difesa a tre. L'alternativa è il 4-3-3, con l'inserimento di Douglas Costa nel tridente offensivo e l'esclusione di uno tra Danilo e Cuadrado. Ai box anche De Ligt e Bernardeschi.

Ranieri risponderà con un classico 4-4-2 che dovrebbe vedere in attacco il tandem composto da Bonazzoli (leggermente favorito sull'acciaccato Gabbiadini) e Quagliarella. Alle loro spalle Depaoli (in vantaggio su Ramirez e Verre) e Jankto sulle corsie, con Thorsby ed Ekdal interni di centrocampo. In difesa, davanti al portiere Audero, Bereszynski e Augello agiranno da terzini, con Yoshida e Colley, in vantaggio su Tonelli, a formare la coppia centrale.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.