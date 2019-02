Dove vedere Juventus-Parma in tv e streaming

La Juventus capolista ospita il Parma all'Allianz Stadium nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus capolista di Massimiliano Allegri ospita il Parma di Roberto D'Aversa nell'anticipo serale del sabato della 22ª giornata giornata di Serie A. I bianconeri guidano la graduatoria imbattuti con 59 punti, frutto di 19 vittorie e 2 pareggi, e hanno 11 punti di vantaggio sul Napoli secondo, i ducali occupano il 12° posto con 28 punti e un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Segui Juventus-Parma in diretta streaming su DAZN.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 15 goal in 21 presenze, mentre l'attaccante Roberto Inglese è il giocatore più prolifico dei gialloblù con 8 reti in 17 partite giocate. La Juventus è reduce da 3 vittorie consecutive, il Parma invece ha collezionato 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

JUVENTUS-PARMA DIRETTA TV E STREAMING

La partita Juventus-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

JUVENTUS-PARMA DATA E ORA

Juventus-Parma si giocherà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 48° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.