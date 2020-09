Dove vedere Juventus-Novara in tv e streaming

Amichevole tra Juventus e Novara a ridosso dell'inizio del campionato: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

Il calcio d'avvio del nuovo campionato si avvicina e la non vuole farsi trovare impreparata: dopo la sgambata di due tempi da mezz'ora ciascuno contro l'Under 23 (decisiva la rete di Pjaca), i ragazzi di Andrea Pirlo affrontano il Novara.

Amichevole organizzata nell'ambito del trasferimento a Torino del giovane Barbieri, utile per testare i progressi ed, eventualmente, capire su cosa bisogna ancora lavorare per migliorare. Vi potranno prendere parte anche i giocatori di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali.

Novara che ha già giocato contro una squadra di , il , vittorioso per 4-2 in rimonta il 2 settembre grazie alla doppietta di Paquetá e ai sigilli di Laxalt e Calabria.

Altre squadre

Test in programma ad una settimana esatta dall'esordio in Serie A della Juventus, chiamata a sfidare la all'Allianz Stadium domenica 20 settembre alle ore 20:45, match peraltro che lo scorso 26 luglio ha decretato la matematica vittoria del nono Scudetto consecutivo dei bianconeri.

Le due squadre si incrociarono anche un anno fa: ad avere la meglio fu la Juventus con un sonoro 4-0 (goal di Higuain, Mandzukic, Dybala e De Ligt).

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-NOVARA

Juventus-Novara si giocherà domenica 13 settembre 2020 alla Continassa, centro sportivo che ospita gli allenamenti dei giocatori bianconeri. Calcio d'inizio fissato alle ore 10:30. Vietato l'accesso a tifosi e giornalisti.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NOVARA IN TV E STREAMING

Juventus-Novara sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport. Sarà possibile guardare l'incontro anche in grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NOVARA

Pirlo dovrebbe dare spazio all'ossatura dell'undici titolare che ha in mente per il campionato: possibile impiego di Kulusevski nel tridente con Dybala e Ronaldo, Higuain ormai ai saluti. Arthur potrebbe essere confermato davanti alla difesa, McKennie pronto a subentrare nella ripresa. In difesa, in tandem con Bonucci, potrebbe rivedersi Demiral. Bernardeschi out per infortunio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

NOVARA (4-3-3): Marricchi; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Hrkac, Collodel, Zunno; Gonzalez, Bortolussi, Nardi. All. Banchieri