La Juventus debutta in Europa League contro il Nantes: tutte le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus, eliminata nella fase a gironi della Champions League, prova a consolarsi con l'Europa League divenuto il vero obiettivo stagionale dopo la penalizzazione subita in campionato. L'avversario nei playoff è il Nantes.

I francesi stanno vivendo una stagione a dir poco complicata. come dimostra il tredicesimo posto in Ligue 1, mentre in Europa League hanno chiuso al secondo posto il Gruppo G dietro al Friburgo con 9 punti raccolti in sei partite frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte.

L'unico precedente tra le due squadre sorride alla Juventus, che ha incrociato il Nantes nella semifinale della Champions League 1995/96 riuscendo a qualificarsi per la finale poi vinta a Roma contro l'Ajax grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta a Torino, che permise ai bianconeri di passare il turno nonostante la sconfitta di misura subita al ritorno in Francia per 3-2.

ORARIO JUVENTUS-NANTES

Juventus-Nantes si giocherà giovedì 16 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NANTES IN TV E STREAMING

La sfida tra Juventus e Nantes sarà visibile in diretta e in chiaro per tutti su TV8.

Inoltre, come tutte le gare dell'Europa League 2022/23, la partita verrà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN scaricando l'app della piattaforma su una smart tv abilitata al servizio o sui dispositivi mobili, sempre tramite l'app, o ancora collegandosi col pc al sito.

Il match sarà visibile per gli abbonati anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

Per quanto riguarda Sky, gli abbonati potranno vedere Juventus-Nantes anche in diretta streaming col servizio Sky Go scaricando l'app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook.

Infine c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile accedere alla diretta della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Juventus-Nantes su DAZN sarà Pierluigi Pardo col commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Sky ha affidato la telecronaca della gara tra Juventus e Nantes a Maurizio Compagnoni col commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Juventus-Nantes sarà disponibile anche su GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della gara.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NANTES

Rispetto alla gara di campionato Allegri recupera Cuadrado, che dovrebbe giocare titolare come esterno destro. L'altra novità dovrebbe essere rappresentata da Fagioli al posto di Chiesa col ritorno del 3-5-2 e Di Maria al fianco di Vlahovic.

5-4-1 per il Nantes che schiera l'ex viola Lafont in porta, mentre l'unica punta sarà Guessand. Sugli esterni giocheranno Blas e Simon, Centonze e Traore i due terzini. Al centro della difesa Castelletto, protagonista ai recenti mondiali di origini italiane.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.