Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa in tv e streaming

La Juventus ospita il Maccabi Haifa nella terza giornata della fase a gironi di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming

Juventus contro Maccabi Haifa. Sfida valevole per il terzo turno della fase a gironi del Gruppo H di Champions League.

Dopo le cocenti sconfitte contro PSG e Benfica, la Juventus non può più sbagliare e davanti al pubblico dell'Allianz Stadium affronta la compagine israeliana che, proprio come i bianconeri, è ancora ferma a zero punti nel raggruppamento.

Per i bianconeri non esistono molte opzioni: serve vincere per guadagnare punti ad almeno una tra PSG e Benfica. Il successo in campionato sul Bologna ha contribuito a far tornare il sorriso in un ambiente scosso da una serie troppo lunga di risultati negativi.

Gli ultimi precedenti tra le due squadre risalgono ai gironi di Champions della stagione 2009/10: doppio successo per 1-0 dei bianconeri con goal di Chiellini a Torino e di Camoranesi in Israele.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-MACCABI HAIFA

Juventus-Maccabi Haifa si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MACCABI HAIFA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il match della Juve contro il Maccabi Haifa verrà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Per assistere al match di Torino in diretta streaming, invece, si potrà usufruire del servizio Sky Go. Vi si potrà accedere attraverso pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Un'altra opzione è quella rappresentata da Infinity+, sempre previo abbonamento, sia in diretta tv che in diretta streaming.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky telecronaca affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Infinity + non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la partita dell'Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MACCABI HAIFA

Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad un 3-5-2 (ma occhio anche al 4-4-2) nel quale, davanti a Szczesny, Bremer, Bonucci e Danilo andrebbero a comporre il terzetto di difesa. Cuadrado e Kostic dovrebbero presidiare gli esterni, mentre in attacco toccherà alla coppia Vlahovic-Milik.

Probabile difesa a tre anche Barak Bakhar, con Batubinsika, Goldberg e Seck ad alzare il muro davanti a Cohen. Chiavi del centrocampo affidate a Lavi, con Chery chiamato ad agire da trequartista a supporto di Pierrot e David.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.