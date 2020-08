Dove vedere Juventus e Inter in Youth League in tv e streaming

Juventus e Inter sono impegnate in Youth League. Si riparte dagli ottavi di finale: dove vedere le partite in tv e streaming.

Ripartita la , ripartita l' , all'appello manca solamente la Youth League. Il trofeo europeo più importante a livello giovanile annovera ancora due italiane tra le squadre in ballo: e .

Le due squadre giocheranno gli ottavi di finale della competizione, che si gioca su gara secca. La primavera bianconera sfiderà i pari età del , mentre invece i nerazzurri giocheranno contro il .

Le due partite erano in programma a marzo, quando poi sono state rinviate. Già ai quarti ci sono Midtjylland, , , , e , che ha eliminato l' negli ottavi.

Altre squadre

QUANDO GIOCANO JUVENTUS E INTER IN YOUTH LEAGUE

Juventus-Real Madrid e Inter-Rennes, partite di Youth League 2020 valide per gli ottavi di finale, si giocheranno domenica 16 agosto a Nyon, nel complesso sportivo di Colovray.

Il calcio d’inizio per Inter-Rennes è previsto alle 15.00, mentre Juventus-Real Madrid inizierà alle 18.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS E INTER IN YOUTH LEAGUE IN TV E STREAMING

Le partite di Inter e Juventus nella Youth League 2020 saranno disponibili in in diretta esclusiva e in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.

Le due partite saranno visibili anche in attraverso vari dispositivi, sul sito sportmediaset.it. Basterà collegarsi al sito per seguire gratuitamente entrambi i match nei rispettivi orari.