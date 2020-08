Youth League, Juventus-Real Madrid dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus sfida il Real Madrid per gli ottavi di Youth League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

JUVENTUS-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 agosto 2020

16 agosto 2020 Orario : 18.00

: 18.00 Canale : Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Play

Riparte la UEFA Youth League, torna in campo anche la Juventus di Lamberto Zauli. Tra un ottimo rendimento (progressivo) nelle competizioni nostrane e l'evoluzione europea, la crescita dei bianconeri è stata continua. Una qualificazione agli ottavi di Youth League - quella corrente - storica: maturata dopo la rimonta nel finale sull' , sfociata nelle reti di Pablo Moreno (finito al ) e Paolo Gozzi all'ultimo secondo.

Dall'altra parte il Real Madrid, allenato dalla leggenda merengue Raul. Cambio in corsa, in quanto Daniel Poyatos Algaba, tecnico spagnolo classe 1973 alla guida dei blancos dal 2018, ha firmato recentemente per il Panathinaikos. La sostanza, comunque, non cambia: successo nel gruppo A davanti a Brugge, e . Tra le stelline più luminose non spiccherà Miguel Baeza, autore di 9 goal realizzati nella Segunda Division B, passato nelle ultime ore al Vigo.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Juventus Real Madrid di Youth League: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-REAL MADRID

L'ottavo di finale di Youth League di disputerà domenica 16 agosto a Nyon, in , sede di tutta la fase finale della manifestazione. Fischio d'inizo in programma alle 18.00.

La sfida di Youth League tra Juventus e Real Madrid sarà visibile in diretta e in chiaro: a trasmetterla in esclusiva sarà infatti Canale 20 (medesimo canale del digitale terrestre).

Sarà possibile vedere Juventus-Real Madrid non soltanto in tv, ma anche in . Mediaset mette infatti a disposizione l'applicazione Mediaset Play, utilizzabile dopo averla scaricata sul proprio pc, tablet o smartphone oppure collegandosi al sito mediasetplay.mediaset.it.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal vi racconterà Juventus-Real Madrid tramite una diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dal prepartita con le voci di tutti i protagonisti, fino al racconto minuto per minuto che vi consentirà di non perdervi nemmeno un singolo dettaglio dell'incontro.

Diverse possibilità per Zauli, chiamato a decidere se affidarsi all'argentino Barrenechea al posto di Sekulov con Tongya in posizione più offensiva. Se così non fosse, invece, passerebbe il partito della continuità. Occhi puntati su Fagioli, play davanti alla difesa, sempre più centrale nei piani progettuali della Signora.

Difficile, in tema madridista, ipotizzare uno scenario concreto. Con Raul, dal canto suo, alle prese con il mercato a tenere banco. Con uno scenario globale che cambia di minuto in minuto. Due sole certezze, minutaggio alla mano, ovvero il portiere Luis Lopez e il centrale difensivo Pablo Ramon.

JUVENTUS (4-3-2-1) Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Ntenda; Tongya, Fagioli, Ranocchia; Portanova, Sekulov; Petrelli. All. Zauli

REAL MADRID (4-3-3) Lopez; Santos, Rueda Garcia, Ramon, Chust, Gutierrez; Sintes Blanco, Arribas; Marvin Park, Pedro Ruiz, Martin. All. Raul