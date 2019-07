Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

Secondo impegno per Juventus e Inter, di fronte in International Champions Cup nello scenario di Nanchino in Cina.

Il derby d' si sposta in International Champions Cup: contro , gara amichevole ma non troppo considerando l'accesa rivalità che da sempre persiste tra le rispettive tifoserie, accentuata dopo lo scandalo di Calciopoli.

Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno perso all'esordio nella competizione estiva: Cristiano Ronaldo e compagni si sono arresi per 2-3 al , vittorioso grazie a un eurogoal da centrocampo di Harry Kane in pieno recupero.

La truppa agli ordini di Antonio Conte ha invece lasciato il passo al : a decidere l'incontro è stata una bella rete di Mason Greenwood, classe 2001 dei 'Red Devils' di cui sentiremo presto parlare.

Per Juventus e Inter la possibilità, dunque, di riscattarsi prontamente in terra cinese, a Nanchino nel quartiere generale di Suning che tra le sue proprietà annovera proprio il club interista oltre allo Jiangsu. Atteso lo scontro tra Sarri e Conte, gli ultimi due allenatori del (prima della firma di Frank Lampard): a Londra hanno saputo vincere, ora tocca farlo anche in Italia.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter è in programma per mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30 italiane a Nanchino in . Fischio d'inizio al 'Nanjing Olympic Sports Center Gymnasium', impianto inaugurato nel 2005. Sarà la seconda partita dell'International Champions Cup per entrambe le squadre.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter sarà visibile in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che si è aggiudicato i diritti della trasmissione in Italia dell'International Champions Cup 2019.

Per chi non potrà guardare la partita in tv sarà possibile farlo in su dispositivi come pc, smartphone e tablet sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com), accessibile in modo completamente gratuito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Sarri dovrebbe riaffidare le chiavi della porta a Szczesny, partito dalla panchina contro il Tottenham per lasciare spazio a Buffon. Rugani e Bonucci coppia di centrali difensivi, conferma per Emre Can e Matuidi ai lati del regista Pjanic. Attacco con Bernardeschi e Ronaldo a supporto di Mandzukic.

Conte ancora con l'inedita coppia offensiva formata da Esposito e Longo vista la penuria di attaccanti. Possibile esordio dal primo minuto per Barella in mediana, Candreva e Dalbert gli esterni a tutta fascia. D'Ambrosio nel tridente difensivo con De Vrij e Skriniar.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Longo. All. Conte