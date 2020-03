Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

La Juventus sfida l'Inter nel Derby d'Italia, recupero del 26° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri e l' di Antonio Conte si sfidano nel recupero dell'atteso Derby d' , valevole per la 26ª giornata del Campionato di , che mette in palio punti pesanti nella lotta Scudetto. La gara, in ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, si giocherà a porte chiuse.

I bianconeri si trovano al 2° posto in classifica con 60 punti, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di ritardo dalla capolista , che ha tuttavia una gara in più, i nerazzurri inseguono in 3ª posizione a quota 54 punti, con 16 successi, 6 pareggi e 2 k.o, ma a loro volta hanno 2 gare in meno rispetto alla capolista.

Il bilancio degli 86 precedenti fra le due squadre disputati in casa della Vecchia Signora sorride ai bianconeri, con 59 successi, 16 pareggi e appena 11 vittorie dei milanesi. Nelle ultime 14 sfide complessive nel torneo, in particolare, la Juventus ha perso soltanto una volta, rimediando per il resto 8 vittorie e 5 pareggi.

L'ultimo exploit dei nerazzurri, che è anche l'unica volta che hanno espugnato lo Stadium, risale al 3 novembre 2012, quando la squadra guidata da Stramaccioni conquistà i 3 punti a imponendosi 3-1 grazie ad una doppietta di Milito e ad una rete di Palacio. Padroni di casa a segno inizialmente con Vidal e poi rimontati.

La Juventus è reduce da 3 vittorie e una sconfitta in campionato nelle ultime 4 giornate, l'Inter ha collezionato invece un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta contro la Lazio nelle ultime 4 gare giocate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 21 reti stagionali in campionato, è il miglior realizzatore della Juventus, e dopo aver eguagliato Batistuta e Quagliarella, se dovesse andare a segno anche nel Derby d'Italia, con almeno un goal in 12 partite di fila stabilirebbe il nuovo primato in Serie A.

Fra i nerazzurri invece il bomber è Romelu Lukaku con un bottino di 17 reti. Il belga è il miglior marcatore in gare esterne dei top 5 campionati europei, viene da una gara in cui non segnato (contro la Lazio) e non è mai rimasto a secco per fuori casa per 2 partite consecutive.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Juventus-Inter si giocherà la sera di domenica 8 marzo 2020 all'Allianz Stadium di Torino e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Il Derby d'Italia Juventus-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno vedere il Derby d'Italia Juventus-Inter anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

Sarri dovrebbe optare per il 4-3-3. Davanti a Szczesny, al centro della difesa è vivo il ballottaggio fra De Ligt e Chiellini, con l'olandese che resta in leggero visto che l'azzurro è reduce da un leggero affaticamento muscolare. A destra agirà Danilo, con Alex Sandro a sinistra. Pjanic sarà il playmaker di centrocampo, mentre Bentancur e Matuidi (favorito su Rabiot) agiranno da mezzali. A disposizione anche Khedira, che probabilmente partirà dalla panchina. Nel tridente d'attacco Dybala è favorito su Higuain come centravanti, mentre Cuadrado (in vantaggio su Douglas Costa) e Cristiano Ronaldo agiranno da esterni offensivi.

Conte ritrova Handanovic fra i pali dopo l'infortunio a un dito della mano. In difesa si rinnova la contesa a tre fra D'Ambrosio, Godin e Bastoni per una maglia accanto a De Vrij e Skriniar. Out per infortunio Moses, a destra agirà Candreva, mentre a sinistra ci sarà Young, favorito su Biraghi. In mezzo Brozovic sarà il regista, con Vecino che potrebbe spuntarla su Eriksen, e Barella, come mezzali. In attaco giocherà il tandem titolare composto da Lautaro Martínez e Lukaku. Dalla panchina Sánchez, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.