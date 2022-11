E' tempo di Derby d'Italia tra Juventus e Inter, uno dei piatti forti del 13° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

La tredicesima giornata di Serie A si preannuncia non adatta ai deboli di cuore: domenica alle ore 18 c'è la stracittadina tra Roma e Lazio mentre, alle 20.45, fari puntati sull'Allianz Stadium di Torino per il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter.

Non sarà una sfida d'altissima classifica come avvenuto negli anni scorsi, ma il fascino intrinseco che affonda le proprie radici nella storia la rende sempre e comunque suggestiva, a prescindere dall'attuale graduatoria.

I nerazzurri hanno festeggiato l'approdo agli ottavi di Champions League, mentre i bianconeri hanno ottenuto il proseguo europeo con la retrocessione in Europa League.

Skriniar e compagni sono reduci da un ottimo momento di forma in campionato: quattro vittorie consecutive che hanno permesso di riportarsi a ridosso della zona Champions League, frutto dello switch mentale avvenuto in occasione del successo sul Barcellona in Champions League il 4 ottobre.

Tre successi di fila per la Juventus, falcidiata dagli infortuni e costretta a stringere i denti almeno fino al 13 novembre, quando l'incontro con la Lazio chiuderà il 2022 per fare spazio ai Mondiali in Qatar.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

Il big match tra Juventus ed Inter andrà in scena domenica 6 novembre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, al VAR Aleandro Di Paolo.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN TV E STREAMING

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN

App disponibile per dispositivi portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali fornite durante la fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

La Juventus recupera Bremer, Di Maria e Vlahovic, che potrebbero partire dalla panchina. Milik punta supportato da Miretti, mentre Cuadrado e Kostic agiranno sugli esterni. Interni Locatelli e Rabiot, tra i pali Szczesny. Retroguardia composta da Danilo, Bonucci ed Alex Sandro.

Dopo il turnover europeo, Inzaghi si riaffida al suo undici migliore: Dzeko spalla di Lautaro, assente forzato Lukaku. Dimarco torna a sinistra, Dumfries a destra. Calhanoglu play, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Bastoni braccetto difensivo sinistro, con Skriniar e De Vrij a completare il reparto.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.