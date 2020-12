Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming

La Juventus ospita la Fiorentina per il 14esimo turno di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Si chiude il 2020 per e , che giocano per il 14esimo e ultimo turno del complicato anno solare. Madama e viola in posizioni opposte di classifica nei primi mesi di questa nuova annata, con i bianconeri in lotta Scudetto e i viola decisi a non retrocedere.

Nella stagione 2019/2020 al Franchi le due squadre hanno pareggiato per 0-0, mentre al ritorno, ancora con i tifosi prima della pandemia di covid, Madama ha superato agevolmente i rivali con un tris in cui Cristiano Ronaldo è stato protagonista (doppietta, tris di De Ligt).

E' da tantissimo tempo che la Fiorentina non riesce ad ottenere i tre punti in campionato a casa della Juventus (in Coppa l'ultimo successo a risale al 2015): nel 2018 il club toscano espugnò l'Olimpico con la rete del futuro bianconero Osvaldo al 93'.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-FIORENTINA

Il match tra Juventus e Fiorentina si giocherà martedì 22 dicembre alle ore 20:45. Appuntamento allo Juventus Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva su Sky: appuntamento sul canale Sky Sport (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Canale 251.

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Juventus-Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

Arthur - rimasto a riposo per una contusione alla coscia contro il - potrebbe tornare dal 1' a centrocampo insieme a Rabiot, con Ramsey e Chiesa sulle fasce nel 4-4-2 variabile di Pirlo. Morata ancora titolare in avanti con Cristiano Ronaldo, visti i problemi di Dybala. Szczesny tra i pali. Retroguardia composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo.

Prandelli dovrebbe insistere su Vlahovic al fianco di Ribery in attacco, mentre a centrocampo Pulgar e Bonaventura si giocano una maglia. Lirola e Biraghi esterni, in difesa spazio per Milenkovic, Pezzella e Caceres.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.