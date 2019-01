Dove vedere Juventus-Chievo in tv e streaming

La Juventus ospita il Chievo all'Allianz Stadium nella 20ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus capolista di Massimiliano Allegri ospita il Chievo di Domenico Di Carlo nel Monday Night della 20ª giornata di Serie A. I bianconeri guidano la classifica imbattuti con 53 punti frutto di 17 vittorie e 2 pareggi, i gialloblù sono ultimi con 8 punti ma hanno scontato una squalifica iniziale di 3 punti e collezionato una vittoria, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Vecchia Signora e dell'intero campionato con 14 goal in 19 presenze, l'attaccante polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico dei veneti con 4 reti in 18 partite giocate. La Juventus è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Chievo ha collezionato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

JUVENTUS-CHIEVO DIRETTA TV E STREAMING

La partita Juventus-Chievo sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

JUVENTUS-CHIEVO DATA E ORA

Juventus-Chievo si giocherà lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Sarà il 32° confronto in Serie A nella storia del massimo campionato italiano.