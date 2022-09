Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming

La Juventus ospita il Benfica nella seconda giornata dei gironi di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Una notte che può già essere decisiva per le sorti della Juventus lungo il percorso in Champions League.

I bianconeri, dopo la sconfitta contro il PSG, debuttano in casa nella massima competizione europea ospitando il Benfica nella seconda giornata della fase a gironi.

I lusitani, a loro volta sono reduci dal successo interno contro il Maccabi Haifa. Vietato sbagliare.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri è chiamata a centrare il bottino pieno per non vedere già complicarsi la campagna europea.

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre, a Torino, risale al 1 maggio 2014 nella semifinale di Europa League: il risultato di 0-0 - in virtù del 2-1 del 'da Luz' - permise ai portoghesi di staccare il pass per la finalissima - giocata proprio a Torino - poi persa ai calci di rigore contro il Siviglia.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BENFICA

Juventus-Benfica si giocherà all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 14 settembre 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida di Champions League tra Juventus e Benfica verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'app di Amazon Prime Video è scaricabile su smart tv di compatibili oppure sulle console di gioco come PlayStation o Xbox.

Si potrà seguire il match di Torino anche in diretta streaming su Amazon Prime Video scaricando l'app su smartphone e tablet, oppure effettuando l'accesso al portale ufficiale tramite pc o notebook, dopo aver sottoscritto un abbonamento Amazon Prime.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Amazon Prime Video, il match sarà raccontato dalla voce di Sandro Piccinini, coadiuvato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BENFICA

Milik pronto ad affiancare Vlahovic, con Miretti e McKennie mezzali al fianco di Paredes. Locatelli e Rabiot, assenti contro la Salernitana, sono ancora in dubbio. Sulle fasce largo a Cuadrado e Kostic. Possibile difesa a tre a protezione di Perin: Bremer, Bonucci e Danilo.

Schmidt si affida a Ramos in qualità di riferimento avanzato, sorretto dal trio Neres-Rafa Silva-Joao Mario. In mediana sarà Luis ad imbastire il pacchetto in mediana con Fernandez. In difesa, Antonio Silva e Otamendi al centro, Bah e Grimaldo i terzini. Tra i pali c'è Vlachodimos.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.