Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus ha una grande opportunità per chiudere il discorso qualificazione nella fase a campionato della Champions League.

Per avere la certezza di accedere almeno ai playoff, i bianconeri devono conquistare almeno tre punti nelle ultime due giornate.

Nell’ultima gara casalinga di questa fase, la Juventus ospita il Benfica di José Mourinho, attualmente fuori dalle prime 24 posizioni e a caccia di una qualificazione last minute.

Come guardare Juventus-Benfica in diretta? Canale TV e diretta streaming

Juventus-Benfica sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video

Juventus-Benfica: ora di inizio

Champions League - Champions League Allianz Stadium

Juventus-Benfica si gioca mercoledì 21 gennaio, alle ore 21:00, allo'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Benfica Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti Probabile formazione Panchina Allenatore J. Mourinho

Probabili formazioni Juventus-Benfica

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

Forma

La Juventus ha interrotto la propria striscia positiva di sette risultati utili, frutto di sei vittorie e un pareggio, perdendo all’Unipol Domus contro il Cagliari e lasciando per strada punti pesanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dall’altro lato, dopo due sconfitte consecutive - contro lo Sporting Braga in Coppa di Lega e contro il Porto in Taça de Portugal - il Benfica è tornato al successo in campionato grazie al 2-0 esterno sul campo del Rio Ave. In classifica, però, i lusitani restano al terzo posto, alle spalle di un Porto in fuga e dello Sporting CP.

Partite tra le due squadre

La Juventus ha ottenuto una sola vittoria contro il Benfica nelle competizioni europee: il 3-0 casalingo nei quarti di finale di Coppa UEFA 1992/93, edizione poi vinta dai bianconeri.

I portoghesi, tuttavia, hanno vinto tutte e cinque le sfide disputate contro la Juventus in Champions League, compreso lo 0-2 all’Allianz Stadium nel gennaio 2025, con Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Classifica