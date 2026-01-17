Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Champions League
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoBenfica
Michael Baldoin

Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus ospita il Benfica all'Allianz Stadium per la settima giornata della fase a campionato della Champions League 2025/26: tutte le informazioni sulla partita, dove vederla in tv e streaming e le formazioni scelte da Spalletti e Mourinho.

La Juventus ha una grande opportunità per chiudere il discorso qualificazione nella fase a campionato della Champions League.

Per avere la certezza di accedere almeno ai playoff, i bianconeri devono conquistare almeno tre punti nelle ultime due giornate.

Nell’ultima gara casalinga di questa fase, la Juventus ospita il Benfica di José Mourinho, attualmente fuori dalle prime 24 posizioni e a caccia di una qualificazione last minute.

Juventus-Benfica: ora di inizio

Juventus-Benfica si gioca mercoledì 21 gennaio, alle ore 21:00, allo'Allianz Stadium di Torino.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Benfica

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Mourinho

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Juventus-Benfica

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

Forma

La Juventus ha interrotto la propria striscia positiva di sette risultati utili, frutto di sei vittorie e un pareggio, perdendo all’Unipol Domus contro il Cagliari e lasciando per strada punti pesanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dall’altro lato, dopo due sconfitte consecutive - contro lo Sporting Braga in Coppa di Lega e contro il Porto in Taça de Portugal - il Benfica è tornato al successo in campionato grazie al 2-0 esterno sul campo del Rio Ave. In classifica, però, i lusitani restano al terzo posto, alle spalle di un Porto in fuga e dello Sporting CP.

Partite tra le due squadre

La Juventus ha ottenuto una sola vittoria contro il Benfica nelle competizioni europee: il 3-0 casalingo nei quarti di finale di Coppa UEFA 1992/93, edizione poi vinta dai bianconeri.

I portoghesi, tuttavia, hanno vinto tutte e cinque le sfide disputate contro la Juventus in Champions League, compreso lo 0-2 all’Allianz Stadium nel gennaio 2025, con Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Classifica

