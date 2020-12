Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

Juventus e Atalanta si sfidano per la 12ª giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Incrocio che promette scintille, quello valido per la dodicesima giornata di . contro , due protagoniste del campionato a caccia di continuità.

Dopo un avvio a singhiozzo, le qualificazioni agli ottavi di Champions hanno alzato il morale sia in casa bianconera che in quella orobica: la , poi, sbancando il Camp Nou ha centrato una vittoria di prestigio ed è passata da prima del girone.

Discorso analogo per l'Atalanta, indietro rispetto alla vetta ma che col blitz di Amsterdam si è regalata un'altra fetta di storia in campo europeo. Ora, però, c'è da pensare al campionato.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30: lo scenario sarà quello dell'Allianz Stadium di .

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING

Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Sky: appuntamento sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre).

Partita disponibile anche in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti Juventus-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

Pirlo potrebbe schierare la stessa formazione che ha stravinto a con Cuadrado avanzato e Ramsey largo a sinistra, a centrocampo Arthur e McKennie, quest'ultimo favorito su Rabiot. In difesa da destra a sinistra Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Davanti rientra Morata accanto a Cristiano Ronaldo.

Gasperini, alle prese col caso Gomez, potrebbe lasciare fuori anche Ilicic confermando Pessina con Malinovksyi alle spalle di Zapata, ma occhio a Muriel. Hateboer e Gosens sulle fasce, Djimsiti e Palomino si giocano un posto in retroguardia davanti a Gollini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata.