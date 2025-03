Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta TV e streaming?

Il big match del 28° turno di Serie A è tra Juventus e Atalanta: distante solo tre punti in classifica. Tutto sulla partita.

Grande appuntamento all'Allianz Stadium dove la Juventus ospiterà l'Atalanta nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A.

In palio c'è il terzo posto in classifica visto che i nerazzurri sono avanti di tre punti rispetto alla Juventus che in caso di vittoria raggiungerebbe la squadra di Gasperini ma standole davanti per gli scontri diretti (all'andata finì 1-1).

L'articolo prosegue qui sotto

Ma è una partita che può avere un impatto anche per la corsa Scudetto, dove l'Atalanta è iscritta e vuole continuare ad esserlo mentre la Juventus cerca di avvicinarsi ulteriormente alle prime della classe (è a -6 dall'Inter a -5 dal Napoli).

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta: canale tv e streaming

La sfida tra Juventus e Atalanta è in programma domenica 9 marzo 2025, alle 20:45 e si disputerà all'Allianz Stadium di Torino, in casa dei bianconeri. La partita sarà visibie in tv su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Juve-Atalanta sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

Chi racconterà Juventus-Atalanta

Telecronista: Pierluigi Pardo

Seconda voce: Massimo Ambrosini

Juventus-Atalanta: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Chi trasmette Juventus-Atalanta in diretta TV e in streaming?

Juventus-Atalanta probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Juventus e Monza

Juventus e Atalanta stanno attraversando un momento molto diverso in campionato. I bianconeri sono reduci da cinque vittorie consecutive in campionato che hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di accorciare in classifica su quelle davanti tra cui appunto l'Atalanta. La squadra di Gasperini è reduce dal deludente pareggio con il Venezia. Entrambe sono state eliminate dalla Champions League e hanno potuto preparare la partita senza impegni infrasettimanali.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica