Dove vedere Italia-Polonia in tv e streaming

Quinta giornata di Nations League con l'Italia che affronta la Polonia: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

La Nations League sta per emettere i suoi primi verdetti: mancano due partite alla conclusione della fase a gironi e per l' è tempo di match da dentro o fuori. L'Italia arriva a questa partita dopo la vittoria in amichevole contro l'Estonia.

Gli azzurri sfideranno la , squadra capolista del gruppo 1 della Lega A con 7 punti, uno in più rispetto ai ragazzi allenati da Roberto Mancini che recentemente è risultato positivo al Covid-19.

Polacchi che hanno perso una sola partita, quella all'esordio contro l' , vincendo le due con la e pareggiando proprio con l'Italia lo scorso 11 ottobre a Danzica (0-0 il risultato finale).

L'Italia è ancora imbattuta ma il conto dei successi è fermo a uno, l'1-0 rifilato all'Olanda ad Amsterdam. Per il resto solo pareggi e la forte necessità di tornare a vincere per superare in testa al girone proprio i prossimi avversari e prepararsi alla trasferta in Bosnia con maggiore tranquillità.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-POLONIA

Italia-Polonia si giocherà domenica 15 novembre 2020 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, impianto che solitamente ospita le gare casalinghe del . Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA IN TV E STREAMING

La sfida tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1, visibile anche in HD sul canale 501. Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:30, subito dopo la fine del TG1.

Match visibile in diretta su RaiPlay su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'applicazione dedicata, su pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA

Roberto Mancini, in attesa di capire se sarà fisicamente in panchina, sceglierà la migliore formazione possibile per affrontare la Polonia. Donnarumma tornerà in porta, Bonucci e Acerbi in difesa. Jorginho e Verratti torneranno a comandare il centrocampo, dopo il turnover contro l'Estonia. Belotti dovrebbe essere la prima punta prescelta.

Jerzy Brzęczek verso l'esclusione di Piatek e Milik, a favore del solo Lewandowski. Grosicki e Jozwiak sulle fasce pronti a servire la punta del .

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski.