L'Inter sfida il Verona nell'anticipo della 12ª giornata di Serie A: tutte le informarzioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte continua il suo inseguimento alla capolista e sfida in casa il di Ivan Juric nell'anticipo della 12ª giornata di . I nerazzurri sono secondi in classifica con 28 punti, frutto di 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, gli scaligeri occupano il 9°posto a quota 15 con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 28 precedenti in Serie A in casa dei milanesi, il Verona non ha mai vinto, rimediando 17 sconfitte e 11 pareggi. Curiosamente al Meazza si fronteggeranno le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di clean sheet stagionali, ben 4 a testa.

L'Inter è reduce da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato, ma vuole riscattare il doloroso k.o. in contro il , il Verona invece ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate.

Il belga Romelu Lukaku è il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 9 goal segnati fino a questo momento, mentre Miguel Veloso e Matteo Pessina sono i migliori realizzatori dei gialloblù con 2 reti realizzate a testa.

QUANDO SI GIOCA INTER-VERONA

Inter-Verona si giocherà il pomeriggio di sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE INTER-VERONA IN TV E STREAMING

La partita Inter-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire la gara anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc di casa o sul notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app, mentre nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare sottoscrivendo un abbonamento ad uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

Conte dopo Alexis Sánchez, D'Ambrosio e Asamoah perde anche Politano, vittima di un infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di Champions League contro il . In difesa dovrebbe esserci Bastoni a completare il reparto con Godin (de Vrij potrebbe riposare) e Skriniar. A centrocampo sulle fasce tocca a Lazaro, come a , mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In mezzo Brozovic agirà da regista, con Barella e uno tra il recuperato Sensi e Vecino nel ruolo di mezzali. Davanti sarà confermato il tandem composto da Lautaro Martínez e Lukaku.

Quasi definito il Verona che sfiderà i nerazzurri al Bentegodi. In attacco infatti Juric pensa alla conferma del giovane ex Salcedo, che potrebbe spuntarla sul polacco Stepinski e su Di Carmine. Verre e Zaccagni dovrebbero essere i due trequartisti a supporto. A centrocampo ci sarà l'assenza pesante in regia del portoghese Miguel Veloso: al suo posto spazio a Pessina vicino ad Amrabat, con Faraoni e Lazovic confermati sulle due fasce. In difesa k.o. Kumbulla, sarà Dawidowicz a completare la linea a tre con Rrahmani e Gunter, anche se Empereur spera nella conferma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.