L'Inter di Conte ospita l'Udinese di Tudor nella 3ª giornata di Serie A: le informazioni sulla gara e dove seguirla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida l' di Igor Tudor nell'anticipo serale del sabato della 3ª giornata di . I nerazzurri sono partiti con il piede giusto nella nuova stagione, ottenendo 2 vittorie su e nelle prime 2 giornate e portandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno assieme a e . Discreto avvio anche per i friulani, che dopo aver battuto il Südtirol in Coppa e il al debutto, si sono fatti però travolgere dal nel secondo match.

Il belga Romelu Lukaku è al momento il miglior realizzatore dei milanesi con 2 goal all'attivo, mentre il brasiliano Becão e Lasagna fra i friulani hanno segnato una rete a testa. I precedenti fra le due formazioni in casa dell'Inter sorridono ai nerazzurri, con 25 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

Dall'inizio della stagione 2018/2019, l'Inter ha subito appena 10 goal in casa, ovvero almeno 6 in meno delle altre squadre della scorsa e di questa stagione in Serie A. In caso di conquista dei 3 punti, l'Udinese dal canto suo arriverebbe a 4 successi consecutivi fuori casa: l'ultima volta fu nel dicembre 2017, quando il poker di successi arrivò curiosamente proprio contro i nerazzurri.

Il nuovo acquisto dell'Inter, Alexis Sanchez, potrebbe fare il suo esordio con la maglia nerazzurra e il suo ritorno in Serie A proprio contro l'Udinese, la squadra che lo ha lanciato ad alti livelli e in cui ha collezionato 95 presenze e 20 reti.

QUANDO SI GIOCA INTER-UDINESE

L'anticipo Inter-Udinese si giocherà la sera di sabato 14 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-UDINESE IN TV E STREAMING

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN e sarà visibile sia in sia su dispositivi Windows, Android e iOS. Per seguire la gara in tv sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart o collegare il proprio televisore a un decoder Sky Q o ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o, in alternativa, avvalersi di strumenti quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Naturalmente gli abbonati alla piattaforma potranno godersi la gara anche sul proprio pc collegandosi al sito ufficiale, e su tablet e smartphone scaricando l'apposita app. Gli highlights della sfida saranno inoltre resi disponibili subito dopo il fischio finale, per cui tifosi e appassionati avranno modo di vederli quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE

Conte potrebbe lanciare dal 1' l'uruguayano Godin nella linea a tre difensiva con il recuperato De Vrij e Skriniar, anche se resta viva l'opzione D'Ambrosio, che ben si è comportato nelle prime due giornate. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire ancora una volta Candreva a destra ed Asamoah a sinistra. Brozovic sarà confermato in regia, mentre potrebbe esserci il debutto da titolare in campionato con i colori nerazzurri di Barella, che ben ha fatto in Nazionale. L'ex Cagliari potrebbe spuntarla su Vecino come mezzala destra, con Sensi confermato mezzala sinistra. In attacco si fa strada l'opzione Alexis Sanchez come partner di Lukaku, visto che Lautaro Martinez arriverà affaticato dagli impegni transoceanici con la Nazionale argentina.

Tudor confermerà a livello tattico il 3-5-1-1. In attacco il centravanti sarà Lasagna, con De Paul che dovrebbe agire alle sue spalle sulla trequarti. Stryger-Larsen e Sema si candidano al ruolo di tornanti sulle due fasce, con l'ex palermitano Jajalo in cabina di regia e Mandragora e Fofana mezzali. Dietro, davanti al portiere Musso, probabile conferma per la linea a tre composta da Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Samir.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; A. Sanchez, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna.