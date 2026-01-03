Dove vedere Inter U23-Novara in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il 2026 di Inter U23 e Novara si aprirà dalla sfida dello U-Power Stadium. Il match fra nerazzurri e piemontesi inaugurerà il girone di ritorno di entrambe le squadre.

L’Inter U23 vuol dimenticare la flessione dell’ultimo periodo e tornare a vincere, cosa che non accade dal 23 di novembre e dallo 0-1 al Trento.

Un rendimento simile a quello del Novara, che non trova i tre punti dal 16 novembre: allora fu 1-0 all’Alcione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Inter U23-Novara in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter U23-Novara verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.

Sarà possibile seguire Inter U23-Novara anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter U23-Novara: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Inter U23 e Novara, valida per la giornata numero 20 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 4 gennaio 2026, allo U-Power Stadium, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter U23

PROBABILE FORMAZIONE

INTER UNDER 23 (3-4-2-1): Raimondi; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Kamatè, Bovo, Fiordilino, Cocchi; Berenbruch, Topalovic; Lavelli. All. Vecchi.

Notizie sul Novara

PROBABILE FORMAZIONE

NOVARA (3-5-2): Boseggia; Cannavaro, Citi, Di Cosmo; Agyemang, Basso, Ranieri, Donadio, Dell'Erba; Morosini, Lanini. All. Zanchetta.

Forma

L’Inter U23 ha chiuso il 2025 in grande flessione: tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro gare giocate. Novara, d’altro canto, che non ha fatto molto meglio: solo 3 punti nelle ultime quattro partite dell’anno solare.

Partite tra le due squadre

INT Ultima partita NOV 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Novara 1 - 1 Inter U23 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Nella gara d'andata fu 1-1 fra Inter U23 e Novara.

Classifica

L’Inter U23 conserva la sesta posizione nel girone A con 27 punti, al pari di Trento e Alcione Milano. Il Novara, invece, ha 21 punti al pari di Albinoleffe e Dolomiti Bellunesi: piemontesi quindicesimi, e quindi fuori dalla zona playout, per differenza reti.