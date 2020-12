Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

L'Inter si gioca l'accesso agli ottavi di Champions contro lo Shakhtar Donetsk: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

La vittoria di Mönchengladbach tiene aggrappata l' alla : i nerazzurri sono passati dall'amarezza per una possibile eliminazione alla speranza di potercela fare e accedere agli ottavi di finale.

Lukaku e compagni occupano l'ultimo posto del gruppo B ad una giornata dal termine: l'unico modo di approdare al turno successivo è attraverso il secondo posto, ancora raggiungibile a patto che si realizzi l'incastro perfetto.

L'Inter ha un solo risultato a disposizione contro lo Donetsk: la vittoria. I tre punti, però, potrebbero anche non bastare: in caso di pareggio a Valdebebas tra e Mönchengladbach, gli uomini di Conte rimarrebbero fuori dalle prime due posizioni.

Un successo però garantirebbe quantomeno la 'retrocessione' in nel peggiore dei casi, mentre con un pareggio o una sconfitta l'Inter direbbe addio definitivo alle competizioni europee per quanto riguarda questa stagione.

L'andata disputata a Kiev è terminata sullo 0-0, mentre lo scorso agosto è arrivato un netto 5-0 in favore dei meneghini in occasione della semifinale di Europa League.

QUANDO SI GIOCA INTER-SHAKHTAR DONETSK

Inter- si giocherà mercoledì 9 dicembre 2020 allo stadio San Siro di Milano. Calcio d'inizio previsto alle ore 21.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN TV E STREAMING

La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La diretta sarà disponibile su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'app scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è rappresentata da Now TV, che permette di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK

Conte ritrova Vidal dopo la squalifica rimediata per il rosso col Real, insieme a lui in mediana Barella e Brozovic con Hakimi e Perisic esterni. Fiducia a Skriniar in difesa, davanti il tandem Lukaku-Lautaro.

Shakhtar a San Siro guidata dalla solita colonia verdeoro: Tete, Marlos, Taison e Junior Moraes mettono nel mirino i nerazzurri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Kovalenko, Stepanenko; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes. All. Castro.