Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming

Il big match fra Inter e Roma apre la 15ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' capolista di Antonio Conte cerca conferme nel big match che la vedrà impegnata contro la di Paulo Fonseca nell'anticipo del venerdì della 15ª giornata di .

I nerazzurri comandano la classifica con 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e puntano a mantenere il vantaggio sulla , distante appena una lunghezza, i giallorossi sono al 4° posto a pari merito con il a quota 28, con un cammino di 8 successi, 4 pareggi e 2 k.o.

Negli 86 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei milanesi, questi ultimi conducono con 44 vittorie, 27 pareggi e 15 affermazioni dei giallorossi. Gli ultimi 2 confronti al Meazza sono terminati entrambi con il punteggio di 1-1.

L'ultima vittoria a Milano della Roma risale al 26 febbraio 2017, con i giallorossi guidati da Spalletti che si imposero grazie a una doppietta di Nainggolan e ad una rete di Perotti, mentre Icardi firmò l'unica rete dei nerazzurri.

L'Inter ha ottenuto 5 vittorie consecutive in campionato nelle ultime 5 giornate, la Roma invece ha collezionato 4 vittorie e una sconfitta contro il .

Fra i nerazzurri il belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore con 10 reti realizzate, il bosniaco Edin Dzeko è il giocatore più prolifico dei giallorossi con un bottino di 6 goal segnati.

QUANDO SI GIOCA INTER-ROMA

Inter-Roma si giocherà la sera di venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E STREAMING

Il big match Inter-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la sfida anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet o smartphone, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Conte è in grande emergenza a centrocampo, per le assenze in contemporanea per infortunio di Sensi, Barella e Gagliardini. Spazio dunque a Borja Valero, che dovrebbe agire da playmaker, con Vecino e Brozovic mezzali. Sulle fasce Candreva a destra e Biraghi a sinistra, anche se non è da escludere il ritorno dal 1' di Asamoah. Davanti il solito tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez. In difesa si rivedrà Godin nella linea a tre con De Vrij e Skriniar.

Allarme Dzeko per Fonseca, con il bosniaco vittima dell'influenza. I giallorossi proveranno a recuperare fino all'ultimo il loro bomber, che ha saltato diversi allenamenti, se non dovesse farcela sarà probabilmente Zaniolo ad essere avanzato da falso nove. Sulla trequarti - out Kluivert e ancora non ristabilito Pastore - assieme a Under e Lorenzo Pellegrini è ballottaggio tra Mkhitaryan e Perotti, con la possibile sorpresa Florenzi. In mediana agirà la consolidata coppia formata da Veretout e Diawara. Nella linea difensiva, infine, a destra Spinazzola è in vantaggio su Santon, Kolarov è un punto fermo a sinistra, mentre al centro sarà Mancini a far coppia con l'inglese Smalling.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Perotti; Zaniolo.