Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming

L'Inter campione d'Italia ospita la Roma nel 36° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

Ormai libera da pensieri di natura tricolore, l'Inter può concentrarsi sul finale di stagione da chiudere in bellezza con il maggior numero di punti possibile: sulla strada dei ragazzi di Conte c'è la Roma, fresca di annuncio della nomina di José Mourinho in qualità di allenatore a partire dalla stagione 2021/2022.

I meneghini nella loro ultima uscita di campionato hanno celebrato al meglio la conquista del loro diciannovesimo Scudetto superando a San Siro la Sampdoria con un netto 5-1.

Successo largo anche per i giallorossi che sono tornati alla vittoria, ponendo fine ad un’astinenza che perdurava da quattro turni, battendo 5-0 all’Olimpico il Crotone.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 176 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo vede avanti l’Inter in virtù delle 72 vittorie ottenute, a fronte dei 54 pareggi e dei 49 successi della Roma.

Spettacolare 2-2 nel confronto del girone d'andata giocato allo Stadio Olimpico: vantaggio romanista con Pellegrini e rimonta meneghina con Skriniar e Hakimi, prima del definitivo pari siglato da Mancini con un bel colpo di testa in torsione.

QUANDO SI GIOCA INTER-ROMA

Inter-Roma si disputerà mercoledì 12 maggio 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, naturalmente senza le due tifoserie in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'avvio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E STREAMING

L'incontro tra Inter e Roma sarà trasmesso in tv da Sky sui canali Sky Sport (numero 256 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Streaming fruibile per gli abbonati Sky grazie all'applicazione di Sky Go, disponibile per sistemi iOS e Android e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, previo abbonamento ad una delle offerte proposte.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

Antonio Conte si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale Skriniar, de Vrij e Bastoni dovrebbero comporre il terzetto difensivo davanti ad Handanovic. In mediana possibile ballottaggio tra Eriksen e Sensi, mentre in attacco potrebbe tornare Lukaku dal 1’ con Lautaro Martinez destinato alla panchina.

Consueti problemi di formazione per Paulo Foseca che però in difesa potrà contare sul rientro di Mancini. In mediana potrebbe esserci spazio per il giovane Zalewski al fianco di Cristante, mentre in attacco Dzeko potrebbe rilevare Borja Mayoral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Sanchez.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Zalewski, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.