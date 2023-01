Il Napoli, capolista della Serie A, è di scena a San Siro per affrontare l'Inter: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Il primo turno del 2023 in Serie A ci regala subito una sfida al vertice: l'Inter, quinta in classifica, cerca punti per avvicinarsi alla leadership del Napoli nello scontro diretto in programma a San Siro.

Partenopei che possono contare su un ampio vantaggio: sono ben undici i punti in più rispetto ai nerazzurri che, nell'ultima giornata pre-Mondiali, avevano conquistato la prima vittoria in una gara d'alta quota sul campo dell'Atalanta.

Il Napoli, in campionato, vince senza sosta da addirittura undici partite: l'ultimo 'stop' è quello della quarta giornata al 'Maradona', un 1-1 imposto dal Lecce e successivo allo 0-0 del 'Franchi' contro la Fiorentina.

Divertente 3-2 nell'ultimo confronto in Serie A tra l'Inter e il Napoli del 21 novembre 2021: vantaggio campano con Zielinski e rimonta meneghina firmata da Calhanoglu, Perisic e Lautaro. Inutile il sigillo di Mertens ad un quarto d'ora dal termine.

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Il big match tra Inter e Napoli è in programma per mercoledì 4 gennaio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'avvio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite l'app, scaricabile su smart tv e utilizzabile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation).

L'app di DAZN è fruibile anche su smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Inter-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Lautaro dovrebbe accomodarsi in panchina, almeno inizialmente: spazio a Lukaku in tandem con Dzeko. Poche chance anche di vedere in campo dal 1' Brozovic: Calhanoglu ancora in cabina di regia. Acerbi al centro della difesa al posto dell'acciaccato De Vrij.

Tutti a disposizione per Spalletti: Osimhen al centro del tridente, sostenuto sugli esterni da Lozano e Kvaratskhelia. Anguissa e Zielinski scudieri di Lobotka. In retroguardia bisogna segnalare il ritorno di Rrahmani che ha completamente smaltito l'infortunio agli adduttori.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.