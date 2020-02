Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming

L'Inter affronta il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte sfida il di Gennaro Gattuso nella semifinale di andata di Coppa . I nerazzurri si sono qualificati eliminando il agli ottavi e la ai quarti, i partenopei estromettendo dal torneo il agli ottavi e la ai quarti.

Le due squadre si sono affrontate 11 volte nella storia della , con un bilancio di 5 vittorie dell'Inter, 4 pareggi e 2 affermazioni dei campani. Nei confronti casalinghi i nerazzurri sono imbattuti contro il Napoli, avendo ottenuto 2 vittorie e un pareggio.

L'Inter tuttavia non ha superato il turno nelle ultime 2 occasioni in cui ha giocato le semifinali, nel 2016 contro la e nel 2013 con la . È dal 2010/11 che la squadra milanese non arriva in finale di Coppa Italia.

Similmente anche il Napoli è stato eliminato le ultime 2 volte in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, soccombendo nel 2017 contro la Juventus e nel 2015 contro la Lazio. Nella sua storia, gli azzurri hanno ottenuto il successo in sole due occasioni in una semifinale del torneo giocata fuori casa: nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 con il Pisa. Per il resto hanno collezionato 4 pareggi e altrettante sconfitte esterne.

Romelu Lukaku è il miglior marcatore dell'Inter in Coppa Italia con 2 reti, mentre Lorenzo Insigne, autore di 3 reti, è il giocatore più prolifico del Napoli nel torneo. L'Inter è reduce dalla preziosa vittoria nel Derby di Milano in campionato, gli azzurri invece vorranno cancellare l'onta dell'amara sconfitta casalinga contro il .

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Inter-Napoli si giocherà la sera di mercoledì 12 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

La semifinale di andata di Coppa Italia, Inter-Napoli, sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della competizione, su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati potranno seguire la partita anche in diretta in chiaro mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando gratuitamente la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Previste alcune variazioni nell'undici titolare dell'Inter rispetto al Derby vinto domenica sera contro il . Davanti si rivedrà Lautaro Martínez in coppia con Lukaku. A centrocampo sulla destra Moses potrebbe rilevare Candreva, mentre a sinistra dovrebbe esserci Biraghi. In mezzo spazio ad Eriksen dal 1' come mezzala sinistra al posto di Vecino, con Barella mezzala destra e Brozovic in regia. In difesa si rivedrà dopo il turno di stop anche Bastoni nella linea a tre con De Vrij e Skriniar, questi ultimi due costretti agli straordinari. Tra i pali conferma obbligata per Padelli, visto che Handanovic è ancora fermo ai box per il problema al dito.

Novità di formazione anche per Gattuso, che dovrebbe rilanciare nell'undici titolare i vari Manolas, Mertens e Callejón. Il belga e lo spagnolo potrebbero trovar spazio nel tridente offensivo accanto a Insigne. A centrocampo Demme sarà confermato playmaker, con Allan che rientra dall'infortunio e agirà da mezzala destra al posto di Lobotka ed Elmas mezzala sinistra. Fra i pali Meret non è ancora al meglio: conferma per Ospina. In difesa Manolas accanto a Koulibaly, Hysaj e Marui Rui esterni bassi.

INTER (3-5-2): Padelli; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejón, Mertens, Insigne.