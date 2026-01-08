Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I riflettori della ventesima giornata di Serie A si accendono principalmente su Inter-Napoli, supersfida della domenica che può valere una grossa fetta di Scudetto.

Già, perché il mezzo passo falso dei partenopei col Verona e il contemporaneo successo dei nerazzurri a Parma ha allungato le distanze in classifica e consente alla squadra di Chivu - in caso di vittoria - di portarsi a +7 sui campioni d'Italia in carica.

Di seguito tutte le info su Inter-Napoli, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv del match e dove vedere la partita in diretta streaming.

Come guardare Inter-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Napoli sarà un'esclusiva DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

Tutti coloro i quali possiedono sia un abbonamento a DAZN che a Sky, potranno attivare Zona DAZN e vedere Inter-Napoli in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

La sfida Scudetto, inoltre, sarà visibile in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Napoli si gioca domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (a Milano).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Notizie sull'Inter

In casa Inter sicuro assente Dumfries, out anche Di Gennaro e Palacios, da valutare condizioni ed eventuali rientri di Darmian, Diouf e Frattesi (quest'ultimo avvolto dai rumors di mercato legati a una sua cessione).

Notizie sul Napoli

Conte spera di recuperare Beukema e Neres, mentre dovrà ancora fare a meno degli infortunati Anguissa, De Bruyne e Gilmour nonché di un Lukaku il cui rientro in campo è stato posticipato.

Forma

L'Inter in A ha ingranato la sesta: ben 6 le vittorie consecutive di Lautaro e soci, intervallate dai ko contro Liverpool e Bologna in Champions e Supercoppa ma anche dall'approdo ai quarti della Coppa Italia (eliminato il Venezia).

Per il Napoli, invece, filotto super di 4 successi di fila tra Riad e campionato interrotto dal pari in rimonta col Verona.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Inter e Napoli sono 179, col seguente bilancio: 81 vittorie nerazzurre, 45 pareggi e 53 successi dei partenopei.

Classifica

La classifica della Serie A, alla vigilia della ventesima giornata, dice Inter prima a 42 punti e Napoli terzo a quota 38.