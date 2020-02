Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Inter e Milan si sfidano nel Derby della Madonnina per il 23° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Derby della Madonnina fra l' di Antonio Conte e il di Stefano Pioli, posticipo serale della domenica, chiude la 23ª giornata di . I nerazzurri sono secondi in classifica con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta, a 3 lunghezze di ritardo dalla capolista , mentre i rossoneri si trovano al 7° posto assieme a e con 32 punti e un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Negli 85 precedenti disputati in Serie A con l'Inter in casa, il bilancio è di 32 vittorie nerazzurre, 30 pareggi e 23 affermazioni rossonere. L'Inter, in particolare, è imbattuta da 8 Derby come formazione ospitante (5 vittorie e 3 pareggi), mentre il Milan ha perso solo 2 Derby giocati a febbraio nella storia della Serie A, con 8 pareggi e 4 vittorie. I due k.o. rossoneri arrivarono nel 2009 e nel 1962.

L'ultimo successo rossonero in casa dell'Inter è datato 14 novembre 2010, quando il Milan di Allegri vinse 1-0 il derby con rete decisiva di Zlatan Ibrahimovic, tornato al Diavolo a gennaio. Lo svedese in totale ha realizzato 5 reti in 7 sfide contro i cugini in campionato. La squadra di Conte arriva alla stracittadina con 19 punti di vantaggio sui cugini, ma analizzando soltanto i risultati ottenuti nel 2020 il Milan sarebbe 4° in classifica con 11 punti, 2 in più dell'Inter, 5ª con 9.

Altre squadre

Le due formazioni milanesi, assieme al , sono le squadre che hanno ottenuto più clean sheet in questa serie A, ben otto. Se l'Inter dovesse imporsi senza subire reti, Conte diventerebbe il primo tecnico nella storia del club a vincere i primi due derby meneghini mantenendo la propria porta inviolata. I nerazzurri vengono da 3 pareggi consecutivi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Il belga Romelu Lukaku con 16 goal è il bomber dell'Inter in questo campionato. In rete nella stracittadina di andata, qualora dovesse andare a segno anche nel Derby di ritorno eguaglierebbe Djorkaeff, Ronaldo, Simeone, Ibrahimovic e Milito timbrando il cartellino nei primi due derby contro il Milan. In casa rossonera il miglior marcatore è invece Theo Hernández, autore di 5 reti in Serie A.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

Inter-Milan si giocherà la sera di domenica 9 febbraio 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

Il Derby della Madonnina Inter-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Milan anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, sia sul proprio personal computer o tablet, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa per vedere il Derby di Milano in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Conte non avrà a disposizione per squalifica Bastoni, Lautaro Martínez e Berni, mentre Handanovic è a forte rischio forfait per un'infrazione a un dito della mano. Fra i pali potrebbe dunque essere confermato Padelli, con Godin a completare la linea a tre difensiva accanto a De Vrij e Skriniar. In mediana ballottaggio a destra fra Candreva e Moses, con il primo favorito, mentre a sinistra va verso la conferma Young, favorito su Biraghi e Asamoah. In regia si rivedrà dal 1' Brozovic dopo l'infortunio, con Barella e Vecino che dovrebbero essere le due mezzali. In attacco possibile Eriksen a supporto di Lukaku con Sanchez in panchina.

Pioli potrebbe optare a livello tattico per un abbottonato 4-4-1-1. Ibrahimovic, superati i postumi influenzali, tornerà a guidare l'attacco rossonero, con Calhanoglu alle sue spalle come trequartista. In mediana in cabina di regia si rivedrà Bennacer, accanto a lui ci sarà Kessié, mentre Castillejo e Bonaventura presidieranno le due fasce. Fra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, davanti a lui una linea difensiva con Musacchio e Romagnoli a comporre la coppia centrale e Conti (in vantaggio su Calabria) e Theo Hernández terzini. L'alternativa è il classico 4-4-2 con Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti a sinistra e Rafael Leão accanto a Ibrahimovic in attacco. Verso il forfait Krunic, alle prese con problemi fisici.

INTER (3-5-1-1): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen, Lukaku.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.