L'Inter ritrova la fase a eliminazione diretta di Champions League dopo un digiuno che si protraeva dalla stagione 2011-2012. I nerazzurri affrontano il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di finale.

La formazione allenata da Simone Inzaghi si presenta al grande appuntamento continentale dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle del Real Madrid e davanti a Shakhtar e Sheriff.

A Milano arriva il Liverpool di Klopp, secondo in Premier League, e che proprio a San Siro ha giocato la sua ultima partita europea nella fase a gironi sconfiggendo in rimonta il Milan, poi eliminato dalla competizione. I Reds, vincitori di 6 Champions nella propria storia, hanno chiuso davanti all'Atletico Madrid il proprio raggruppamento.

QUANDO SI GIOCA INTER-LIVERPOOL

Inter-Liverpool si giocherà mercoledì 16 febbraio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

La gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire il match scaricando l'app su smart tv compatibili oppure collegando il proprio televisore ad una console come PlayStation o Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

Amazon Prime Video garantirà anche la diretta streaming del match di San Siro: ci si potrà collegare al portale ufficiale attraverso pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Inter-Liverpool verrà raccontata su Amazon Prime Video da Sandro Piccinini e da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LIVERPOOL

Bastoni dovrebbe recuperare e ritrovare una maglia da titolare nella difesa a tre completata da Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic. A centrocampo out Barella causa squalifica e chance per Vidal con Calhanoglu e Brozovic. Sulle fasce Dumfries e Perisic, in attacco Dzeko e Lautaro Martinez.

I Reds si presentano in quel di Milano sfoggiando il tradizionale 4-3-3: Salah, Diogo Jota e Mané completano il tridente d'attacco, mentre a centrocampo giocheranno Fabinho, J.Henderson e Keïta. In difesa Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson. In porta c'è ovviamente Alisson.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.