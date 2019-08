Dove vedere Inter-Lecce in tv e streaming

Grande attesa per il debutto sulla panchina dell'Inter in Serie A per Antonio Conte. A San Siro arriva il Lecce neopromosso.

L' sarà l'ultima squadra a giocare la prima giornata di , con il . Posticipo del lunedì di campionato, che comincia ufficialmente sabato dopo tre mesi di pausa estiva. Sarà soprattutto il debutto di Antonio Conte a San Siro, con circa 60mila spettatori attesi allo stadio Meazza.

Con DAZN segui Inter-Lecce IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Davanti all'Inter ci sarà una squadra neopromossa come il Lecce. La squadra di Liverani è cambiata profondamente in sede di calciomercato, con gli arrivi di Lapadula, Shakhov, Gabriel, Rossettini e Farias. Tutti potenziali titolari del nuovo Lecce che punta alla permanenza in Serie A.

L'Inter ha messo a segno colpi di un certo spessore come Godin, Barella e Lukaku, mentre si attende ancora la ciliegina, ovvero Alexis Sanchez.

L'Inter tra l'altro ha vinto 14 delle 15 partite di Serie A giocate in casa contro il Lecce: completa il quadro un successo pugliese per 1-0 nel novembre del 2000. In quella partita fu David Sesa a segnar il goal decisivo. Liverani spera di ripetere l'impresa a Milano.

QUANDO SI GIOCA INTER-LECCE

Come detto, Inter-Lecce si giocherà lunedì 26 agosto alle ore 20.45. Monday Night di lusso quindi in Serie A, con Antonio Conte che ospita il 'suo' Lecce. Lo stadio sarà ovviamente il Giuseppe Meazza di Milano.

DOVE VEDERE INTER-LECCE IN TV E STREAMING

Inter-Lecce sarà un'esclusiva di DAZN . Per guardare la partita in televisione, servirà disporre di una moderna smart che supporti l'applicazione di DAZN. Oppure collegare il televisore a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. In alternativa, si può utilizzare un dispositivo come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

In il discorso è più semplice e immediato. Su DAZN sarà possibile vedere in diretta il match scaricando l'applicazione su tablet o smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma con il pc.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LECCE

Antonio Conte dovrebbe lanciare fin da subito la coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez, che nelle amichevoli estive non ha praticamente mai giocato. Per il resto la formazione sarà quella vista per tutta l'estate, con l'innesto di Asamoah sulla fascia sinistra. Vecino favorito su Sensi in mediana, capitan Handanovic in porta con De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio in difesa. Ancora ai box Godin.

Liverani si affida all'esperienza di Rossettini e Lucioni in difesa. Tachtsidis sarà il regista del centrocampo, con Mancosu vertice alto del rombo: in attacco fiducia a Lapadula e Falco. La Mantia spera però ancora in una maglia da titolare.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Martinez

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco