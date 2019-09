Dove vedere Inter-Lazio in tv e streaming

L'Inter capolista sfida la Lazio nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' capolista di Antonio Conte sfida in casa la di Simone Inzaghi nella 5ª giornata infrasettimanale di . I milanesi guidano la classifica a punteggio pieno con 12 punti frutto di altrettante vittorie, mentre i capitolini si trovano in 5ª posizione con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Fra i nerazzurri il centravanti Romelu Lukaku è il miglior marcatore della squadra con 3 reti segnate, a pari merito con il belga c'è il bomber Ciro Immobile, giocatore più prolifico dei biancocelesti.

Nei 76 precedenti fra le due squadre giocati in Serie A in casa dei nerazzurri, l'Inter domina a livello statistico con 41 vittorie, 25 pareggi e 10 sconfitte. La squadra di Conte arriva dall'esaltazione del successo per 2-0 nel Derby della Madonnina contro il , mentre quella di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria interna per 2-0 sul .

Entrambe le formazioni sono state impegnate precedentemente in Europa: l'Inter ha rimediato un pareggio per 1-1 in casa con lo Slavia Praga in , la Lazio invece è uscita sconfitta 2-1 in con il Cluj in Europa League.

QUANDO SI GIOCA INTER-LAZIO

La partita Inter-Lazio si giocherà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV E STREAMING

La sfida Inter-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta sul proprio pc, su tablet e su smartphone.

C'è infine da tenere presente anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO

Conte potrebbe cambiare qualche giocatore nella formazione titolare visti i tanti impegni ravvicinati. In attacco potrebbe esserci finalmente spazio per Alexis Sanchez, in ballottaggio con Politano e Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, che ha recuperato dai problemi alla schiena. A centrocampo sulla destra dovrebbe rivedersi Candreva al posto di D'Ambrosio, con uno fra Asamoah e Biraghi (favorito) a sinistra. In mezzo è sicuro del posto Sensi, mentre potrebbe rivedersi Vecino, con Barella inizialmente in panchina. Dietro, davanti a capitan Handanovic, si rivedrà nuovamente la linea a tre con Godin, De Vrij e Skriniar.

Simone Inzaghi scioglierà soltanto all'ultimo alcuni ballottaggi nella formazione titolare. Con Strakosha fra i pali, in difesa Luiz Felipe e Radu sono in vantaggio su Vavro e Bastos per completare la difesa a tre con Acerbi. A centrocampo a destra dovrebbe rivedersi Lazzari al posto di Marusic, che pure ha ben figurato con il Parma, mentre a sinistra sarà confermato Lulic. In regia possibile turno di riposo per Lucas Leiva, che potrebbe cedere il suo posto a Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. La coppia d'attacco, nonostante l'alterco con il suo allenatore dopo la sostituzione, vedrà ancora Immobile accanto a Correa, favorito su Caicedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, R. Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.