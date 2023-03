In Serie A è di nuovo tempo di Derby d'Italia: tutte le informazioni su dove vedere Inter-Juventus in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

Di nuovo Inter-Juventus, di nuovo il Derby d'Italia, in attesa peraltro della doppia semifinale di Coppa Italia. A distanza di pochi mesi dalla gara d'andata, vinta per 2-0 dalla Juventus, la formazione di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri tornano ad affrontarsi, questa volta a San Siro.

Sono ben 12 le lunghezze di distanza che separano in classifica l'Inter e la Juventus, rispettivamente seconda e settima. Ma naturalmente ciò è dovuto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze: senza, la squadra di Allegri sarebbe a sua volta seconda dietro all'imprendibile Napoli.

Come già ricordato, il match d'andata disputato all'Allianz Stadium lo scorso 8 novembre ha visto prevalere la Juventus col punteggio di 2-0: ad andare a segno, in quell'occasione, sono stati prima Rabiot e poi Fagioli, entrambi nel secondo tempo.

Inter e Juventus, come già accennato, si sfideranno anche in Coppa Italia: in una delle due semifinali sono state abbinate proprio la formazione nerazzurra e quella bianconera, di fronte il 4 aprile nella gara d'andata e il 26 dello stesso mese in quella di ritorno.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove seguire Inter-Juventus in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro, a Milano, nella serata di domenica 19 marzo 2023. Il calcio d'inizio del Derby d'Italia è in programma alle ore 20.45. Si tratta del match con cui si concluderà il weekend di campionato.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Inter-Juventus sarà visibile in diretta tv, e tramite abbonamento, solo su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A, di cui 7 a giornata in esclusiva. Per vedere la partita tra i nerazzurri e i bianconeri basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure collegare il proprio televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), a un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o infine a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Inter-Juventus sarà visibile in esclusiva sempre su DAZN e sempre per gli abbonati al servizio. In questo caso sarà sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo il telecronista di Inter-Juventus su DAZN. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Un'ulteriore alternativa per seguire Inter-Juventus è la diretta scritta di GOAL, che vi permetterà agevolmente di non perdervi alcun aggiornamento sul risultato, e sulle azioni salienti, del big match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Dubbi in difesa per Inzaghi, che contro il Porto ha visto uscire dal campo Bastoni per un problema muscolare: De Vrij potrebbe tornare titolare al centro della retroguardia, con Acerbi scalato sul centro-sinistra. Pronto a rientrare dal primo minuto anche Skriniar, con Darmian alto a destra al posto di Dumfries. Brozovic ancora verso la panchina, Calhanoglu e Mkhitaryan titolari a centrocampo. Solito dilemma in attacco su chi sarà il partner di Lautaro Martinez, con Dzeko favorito su Lukaku.

Allegri spera di poter affiancare Di Maria a Vlahovic, se il Fideo non dovesse farcela toccherà a Soulé. Anche il tecnico toscano ha qualche problema in difesa: Alex Sandro è out, Bonucci convocato ma non al meglio. Toccherà dunque ancora a Gatti completare il terzetto con Bremer e Danilo. Consueto ballottaggio De Sciglio-Cuadrado sulla destra, col primo favorito, mentre Locatelli giostrerà da regista, col giovane Barrenechea in panchina. Ancora out Kean, che deve scontare la seconda giornata di squalifica. Non convocato Miretti.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri