Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

La 7ª giornata di Serie A si chiude con il Derby d'Italia fra Inter e Juventus: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Derby d' fra l' capolista di Antonio Conte e la di Maurizio Sarri, prima delle inseguitrici, infiamma la lotta Scudetto nel campionato di . La gara chiuderà il 7° turno del massimo campionato e sarà il posticipo domenicale serale.

I milanesi guidano a punteggio pieno la classifica con 18 punti frutto di 6 vittorie in altrettante partite, i piemontesi inseguono a quota 16 con 5 vittorie e un pareggio. In caso di successo, Conte eguaglierebbe il record fatto da Helenio Herrera nella stagione 1966/67, che vide l'Inter vincere le prime 7 partite.

Negli 86 precedenti disputati in Serie A in casa dei nerazzurri, questi ultimi sono in vantaggio con 35 vittorie, 28 pareggi e 23 affermazioni della Vecchia Signora.

Il belga Romelu Lukaku è finora il miglior marcatore dell'Inter assieme a Stefano Sensi con 3 goal realizzati, stesso bottino per il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, il giocatore più prolifico della Juventus. Entrambe le squadre dovranno smaltire le fatiche degli impegni infrasettimanali in , che hanno visto i nerazzurri contro il e la Vecchia Signora contro il .

QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

Il Derby d'Italia Inter-Juventus si giocherà domenica 6 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il big match Inter-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire la partita in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso Sky Go .

In alternativa è possibile seguire il Derby d'Italia Inter-Juventus in diretta streaming su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Conte è senza Alexis Sánchez per squalifica, ma dovrebbe recuperare Lukaku dopo il problema muscolare che gli ha fatto saltare la trasferta di Barcellona: in quel caso il belga farà regolarmente coppia con Lautaro Martínez, diversamente ci sarà spazio per Politano accanto all'argentino. A centrocampo a destra D'Ambrosio potrebbe spuntarla su Candreva, con Asamoah a sinistra e in mezzo Brozovic in regia e Barella e Sensi mezzali. Tutto confermato in difesa, con Godin, De Vrij e Skriniar a comporre la linea a tre davanti a capitan Handanovic.

Sarri si affiderà al 4-3-1-2 e davanti dovrebbe rilanciare Ramsey al posto di Bernardeschi sulla trequarti alle spalle delle due punte che dovrebbero essere ancora Cristiano Ronaldo e Higuain, favorito su Dybala. In mediana Pjanic agirà da playmaker, con Khedira e Matuidi interni. In difesa sempre indisponibili Chiellini, Danilo e De Sciglio: Cuadrado giocherà nuovamente da terzino destro, con Alex Sandro a sinistra e al centro la coppia centrale composta da Bonucci e De Ligt.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martínez.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.