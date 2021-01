Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

Inter-Juventus è il big match della diciottesima giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match di San Siro e dove vederlo in tv e streaming.

contro . È il derby d' , è una delle partite più importanti della e del Mondo. Il big match della diciottesima giornata di campionato va in scena a San Siro: nerazzurri e bianconeri di scena per lanciare la sfida al , capolista in solitaria, e per mantenere dunque viva la propria candidatura allo Scudetto.

Inter e Juventus sono divise da appena 4 punti in classifica: 37 sono quelli conquistati dalla formazione di Antonio Conte dopo 17 giornate, 33 invece quelli messi in saccoccia dalla squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri, bene ricordarlo, devono sempre recuperare la famosa sfida contro il non disputata all'inizio di ottobre.

Inter-Juventus è la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, simboli e cannonieri, ma anche e soprattutto tra i due allenatori: Conte contro Pirlo. Ieri alleati nella Signora che tornava grande dopo il purgatorio della Serie B e dei due settimi posti di fila, oggi avversari su due delle panchine più prestigiose d'Italia.

Altre squadre

Inter e Juventus si sono ritrovate una di fronte all'altra anche nello scorso campionato, e in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stata la formazione allora allenata da Maurizio Sarri: 2-1 a San Siro all'andata grazie a una rete decisiva di Gonzalo Higuain e 2-0 nel ritorno disputato all'Allianz Stadium.

QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus, big match del diciottesimo turno di Serie A, è in programma nella serata di domenica 17 gennaio: la supersfida tra la formazione nerazzurra e quella bianconera andrà in scena in posticipo, con il calcio d'inizio previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Inter-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ciascuna giornata di campionato. In particolare, la gara tra la formazione di Antonio Conte e quella di Andrea Pirlo sarà trasmessa su Sky Sport Uno, su Sky Sport Serie A e sul canale numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire Inter-Juventus anche su Now Tv, attraverso cui si può assistere al meglio della programmazione di Sky acquistando uno dei pacchetti dedicati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Conte non avrà probabilmente a disposizione Darmian, infortunatosi domenica scorsa in casa della Roma: sulle due fasce ci saranno dunque Hakimi e Young, quest'ultimo favorito su Perisic a sinistra. Difesa intoccabile con Skriniar, de Vrij e Bastoni, così come l'attacco con Lukaku e Lautaro Martinez. In mezzo al campo Gagliardini contende un posto all'ex Vidal, che resta comunque in vantaggio. In dubbio Sensi, costretto a saltare l'ottavo di finale contro la Fiorentina.

Assenze pesanti anche per Pirlo, costretto a fare a meno sia dell'infortunato Dybala che del trio de Ligt-Cuadrado-Alex Sandro, tutti colpiti dal Covid-19 ed ancora positivi. Potrebbero invece recuperare sia Chiesa che McKennie, entrambi non convocati contro il in . Kulusevski, ottimo contro il , è comunque pronto in caso di forfait dell'ex viola. In attacco torna titolare Morata, che farà coppia con Cristiano Ronaldo, mentre in difesa è ancora certo di una maglia Demiral.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.