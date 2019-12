Dove vedere Inter-Genoa in tv e streaming

L'Inter sfida il Genoa nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte, superata in vetta alla classifica di dalla , prova a rispondere ai bianconeir e sfida in casa il di Thiago Motta nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A. I milanesi sono secondi a quota 39 punti, con un cammino di 12 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i liguri si trovano al penultimo posto con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Nei 52 precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa del Grifone, l'Inter è in netto vantaggio con un bilancio di 38 successi, 10 pareggi e 4 affermazioni rossoblù. I nerazzurri in particolare, hanno perso soltanto uno degli ultimi 32 incontri contro il Genoa, ottenendo 24 vittorie e 7 pareggi.

Al Meazza si fronteggiano la squadra che ha subito meno goal su calci da fermo, l'Inter (solo uno) e quella che ne ha presi di più, il Genoa (ben 13). Il tecnico del Genoa Thiago Motta è il grande ex della partita, avendo collezionato 55 presenze e 11 reti in Serie A con la maglia nerazzurra da giocatore. Fra gli ex anche Goran Pandev, che tuttavia non prenderà parte alla partita contro i nerazzurri per squalifica, l'attaccante rossoblù Andrea Pinamonti e il portiere rumeno Ionut Radu, che con i nerazzurri ha fatto il suo esordio in Serie A il 14 maggio 2016.

L'Inter è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate di campionato, il Genoa invece ha collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate. Romelu Lukaku è il miglior marcatore dei nerazzurri con 10 goal realizzati, mentre Christian Kouamé, la cui stagione, a causa di un grave infortunio, è già finita, è il giocatore più prolifico del Grifone con 5 reti.

QUANDO SI GIOCA INTER-GENOA

Inter-Genoa si giocherà la sera di sabato 21 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE INTER-GENOA IN TV E STREAMING

La sfida Inter-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

Conte dovrà fare a meno per squalifica di Lautaro Martínez in attacco e di Brozovic in regia, le cui assenze si aggiungono a quelle degli infortunati Alexis Sánchez, Barella, Sensi e Gagliardini (questi ultimi due vicini al rientro). Davanti a capitan Handanovic, dovrebbe rivedersi l'uruguayano Godin nella linea a tre con De Vrij e Skriniar. In mediana conferma per D'Ambrosio sulla fascia destra e per Biraghi a sinistra, mentre da playmaker agirà Borja Valero, affiancato da Vecino e uno tra il giovane Agoumé o Candreva adattato a mezzala destra. Davanti l'altro baby Sebastiano Esposito è in vantaggio su Politano per far coppia con Lukaku.

Thiago Motta non potrà disporre dello squalificato Pandev in attacco, mentre saranno assenti per infortunio i vari Lerager, Sturaro, Cristian Zapata e Favilli, oltre a Kouamé, la cui stagione si è conclusa anticipatamente. Nel 3-5-1-1, il riferimento offensivo dei liguri sarà Pinamonti, con Agudelo a sostegno sulla trequarti. Sulla mediana gli interni saranno Radovanovic e Cassata, Schone il regista, mentre Ghiglione e Ankersen presidieranno le due fasce. Fra i pali ci sarà Radu, con linea a tre difensiva composta da Biraschi, Romero e Criscito.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Agoumé, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lukaku, Esposito

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Ankersen; Agudelo; Pinamonti