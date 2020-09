Dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming

L'Inter sfida in casa la Fiorentina per la 2ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte fa il suo esordio stagionale in campionato affrontando per la 2ª giornata di la di Beppe Iachini. I nerazzurri recupereranno mercoledì 30 settembre l'impegno contro il previsto per la prima giornata, mentre i viola hanno superato 1-0 al debutto nel torneo il grazie a una rete di Castrovilli e hanno attualmente 3 punti in classifica.

Le due squadre si sono affrontate 82 volte in Serie A in casa dei milanesi, con un bilancio che sorride a questi ultimi con 48 vittorie, 19 pareggi e 15 affermazioni dei toscani. L'ultimo successo dei viola al Meazza risale al 27 settembre 2015, quando la squadra di Paulo Sousa travolse 4-1 in trasferta gli uomini di Mancini (tripletta di Kalinic e goal di Ilicic).

Nella formazione nerazzurra potrebbe vedersi l'esordio stagionale dell'ultimo acquisto Arthuro Vidal, appena arrivato dopo una militanza di 2 stagioni in Catalogna con il .

L'Inter ha chiuso l'ultimo campionato al 2° posto dietro la campione d' , e punta a lottare in questa stagione per il titolo, i viola sono arrivati invece decimi e hanno l'obiettivo di migliorare il piazzamento della passata stagione e provare a inserirsi nella lotta per l'Europa.

QUANDO SI GIOCA INTER-FIORENTINA

Inter-Fiorentina si giocherà la sera di sabato 26 settembre 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara è previsto alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-FIORENTINA IN TV E STREAMING

L'anticipo serale della 2ª giornata di Serie A, Inter-Fiorentina, sarà trasmesso in diretta da DAZN. I suoi clienti potranno seguire la partita anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori, collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida fra i nerazzurri e i viola sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita potrà essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

Conte potrebbe lanciare da subito nell'undici titolare il cileno Vidal. L'ex bianconero agirebbe da mezzala sinistra, con Barella in posizione di mezzala destra e Brozovic in cabina di regia. Sulle due fasce Hakimi a destra e Young a sinistra. Davanti Lautaro Martínez e Lukaku formeranno il tandem offensivo. Qualche dubbio in difesa, dove, vista l'assenza per infortunio di De Vrij, potrebbe essere Skriniar ad agire da 'libero' con Bastoni e Kolarov. L'alternativa è rappresentata da D'Ambrosio. Nel caso di impiego di quest'ultimo, il serbo entrerebbe in ballottaggio per il ruolo di esterno sinistro con Young. Fra i pali capitan Handanovic.

Classico 3-5-2 anche per Beppe Iachini, che davanti riproporrà la coppia formata da Kouamé e Ribery. Chiesa sarà nuovamente sacrificato da tornante destro, con Biraghi tornante sulla corsia mancina, Amrabat playmaker e Bonaventura e Castrovilli come mezzali. Davanti al portiere Dragowski agirà la linea difensiva titolare composta da Milenkovic, German Pezzella e Caceres. Cutrone e Vlahovic rappresenteranno due possibili mosse da giocarsi a partita in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.